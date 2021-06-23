З'явилися нові деталі Battlefield 2042 – аналог Warzone і повернення старих карт

Нові подробиці Battlefield 2042 / EA

Навіть після офіційної презентації EA, не розкриті всі подробиці щодо прийдешнього військового шутеру. Інсайдер Том Хендерсон у своєму ролику поділився подробицями режимів Battlehub і Hazard Zone, які з'являться в Battlefield 2042.

У спеціальному режимі, який розробники називають "любовним посланням фанатам", гравці зможуть використовувати зброю і техніку з різних частин серії. Наприклад, зіштовхнути на полі бою танки з Battlefield 1 і Battlefield 3.

Режим буде виключно розважальним і в ньому можуть виникати проблеми з балансом сил. При цьому самі битви розгорнуться на оновлених картах зі старих частин серії, перенесених на новий движок. Велика частина карт призначена для 64 гравців, але деякі зможуть витримати наплив в 128 осіб. Режим можна завантажити окремо, щоб зберегти місце на диску.

Режим "Небезпечна зона", анонсований на презентації, стане чимось на зразок королівської битви, в яку впровадять нетипові ігрові механіки, чимось схожі на такі ж в Escape from Tarkov. За інформацією інсайдера, режим буде підтримувати до 100 гравців, яким доведеться зіткнутися з безліччю супротивників під управлінням ШІ. "Небезпечна зона" стане умовно-безкоштовним елементом майбутнього шутера.

Нові подробиці Battlefield 2042

Найімовірніше, подробиці режимів Battlehub і Hazard Zone ми дізнаємося 22 липня в рамках EA Play Live 2021. За чутками, там же анонсують нову гру у всесвіті Dead Space.

Battlefield 2042 вийде 22 жовтня на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series і ПК. На старті гравцям будуть доступні 7 великих карт, де можуть розвернутися баталії у форматі 64x64, а розвивати його планують за моделлю останніх Call of Duty – нові карти будуть повністю безплатними, а монетизація буде проводитися через бойовий пропуск.