З'явилися нові докази існування ремейка культової гри Metal Gear Solid

Ремейк Metal Gear Solid знаходиться в розробці / Konami

Є велика ймовірність того, що шанувальники популярної серії шпигунських бойовиків Metal Gear Solid, створеної всюдисущим Хідео Кодзімою, знаходяться на порозі крутих новин,

Днями актор Девід Хейтер, добре відомий гравцям за роллю Соліда Снейка, в інтерв'ю каналу Dan Allen Gaming розповів, що чув від індустріальних інсайдерів про виробництво ремейка першої частини.

За словами актора, він довго не сприймав чутки серйозно до тих пір, поки йому нещодавно безпосередньо не написав знайомий Інсайдер. Це повідомлення звернуло актора до вірянина, і тому потенційний рімейк Metal Gear Solid дійсно може статися, принаймні, за його словами. При цьому Хейтер зазначив, що він і зараз без проблем може відтворити голос будь-якого зі Снейків, будь то молодого Соліда з MGS 1 і 2, Нейкіда з Snake Eater і Peace Walker або Старого Снейка з MGS 4. Однак, з Девідом ніхто не зв'язувався про участь у проєкті.

Сам актор впевнений, що всю озвучку доведеться робити спочатку. По-перше, аудіотехнології в сучасних приставках зробили крок далеко вперед. По-друге, якість оригінальних звукозаписів першої частини залишає бажати кращого і іноді в грі можна почути сторонні звуки. Будемо сподіватися, що це все щось таки означає.

Нагадаємо, що в 2015 році, після фінальної "кодзімовскої" частини Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Хідео пішов з Konami з гучним скандалом. Пізніше геймдизайнер заснував власну студію Kojima Productions і випустив, один з найсміливіших ААА-тайтл останніх років – Death Stranding. Як результат, проєкт відмінно показав себе в продажах, тоді як сам Кодзіма вже приступив до створення нової, поки що неанонсованої гри..

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що, що видавництво Konami планує віддати стороннім студіям розробку ігор з Castlevania і Metal Gear Solid. Чи встигли вже дати кому-небудь ліцензію, правда, не повідомляється. Подібні релізи в кращому випадку з'являться через кілька років.

MGS V: The Phantom Pain - гра, в яку варто зіграти кожному, хто цікавиться іграми

Що ж стосується самого Кодзіми, то, згідно з останніми даними, автор Death Stranding зараз веде переговори з Microsoft про видання його нового проєкту.