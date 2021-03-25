З'явилися нові кадри довгоочікуваного хорора від творця Silent Hill

Новий проєкт від батька Silent Hill / Bokeh Game Studio

Наприкінці 2020-го ми повідомляли, що керівник першої Silent Hill Кейітіро Тояма пішов з Sony і заснував Bokeh Game Studio. Студія займається новою грою, про яку поки, окрім концепт-артів, майже нічого невідомо.

Вчора студія опублікувала ще одне зображення. Воно мало що говорить про гру, але в недавньому інтерв'ю Кейітіро Тояма висловив свої думки з приводу хорорів.

У поданні батька Silent Hill, налякати людину можна піддавши сумніву стабільність і комфорт, в якому знаходиться гравець. Він хоче представити звичайні елементи з нашого життя в ірраціональних і ненормальних ситуаціях. Якщо події минулих хорорів від Тоями розгорталися в покинутому курортному місті Сайлент Хіллі і японському селі Хануда, то цього разу, використовуючи потужності нових консолей, команда Bokeh занурить гравця в терори сучасного мегаполісу.

Я хочу передати те занепокоєння, яке люди відчувають в сучасному світі, яке відчуваю я, зокрема Я вважаю, що люди живуть під тиском різних загроз на зразок стихійних лих або, наприклад, коронавірусу, як зараз. Думаю, існує прихований розлад через те, що людині доводиться прикидатися і займатися звичайними справами. За цим таїться страх. Такі відчуття я хочу передати в своїх нових проєктах – Кейітіро Тояма, засновник Bokeh Game Studio.

Дебютний витвір Bokeh Game Studio побачить світ не раніше 2023 року. Провідною платформою при цьому буде ПК, але розробники мають намір випустити свій перший тайтл і на якомога більшій кількості консолей

Новий концепт-арт хоррора від творця Silent Hill / Bokeh Game Studio

Що ж стосується нової частини Silent Hill, то, за численними чутками, гра знаходиться в розробці приблизно два роки, а за її створення відповідає польська студія Bloober Team, що випустила в кінці січня свій атмосферний хорор The Medium.

Анонс гри очікується цього літа в рамках ігрової виставки E3 2021.