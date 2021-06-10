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З'явилися перші реальні фотографії контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах

10 червня 2021, 14:00

Продажі почнуться 18 червня.

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Нові DualSense для PS5 надходять у продаж. / Sony

Новинний ресурс Game Watch поділився реальними фотографіями ігрових контролерів PS5 DualSense у кольорах "Космічний червоний" і "Чорна північ", які вже скоро надійдуть у продаж – 18-20 червня в Україні.

Чорна версія коштуватиме стільки ж, скільки і біла – 2099 грн. Однак малиновий можна замовити вже за 2299 грн. Як виявилося, подібна різниця у вартості актуальна і для інших регіонів. Наприклад, в США чорна версія контролера продається за 70 доларів, а червона – за 75.

За словами команди розробників, перша забарвлення включає два різних відтінки чорного зі світло-сірими елементами, що символізують те, "як ми бачимо космос крізь нічне небо". А на другий варіант розробників надихнули яскраві відтінки червоного, "які зустрічаються на багатьох фотографіях космосу".

Сатосі Аоягі з команди дизайнерів PlayStation підкреслив, що DualSense в нових кольорах володіють ніжним синім відтінком, а всі елементи контролерів адаптовані до свіжих кольорів.

  • У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах
    У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах Game Watch
  • У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах
    У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах Game Watch
  • У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах
    У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах Game Watch
  • У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах
    У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах Game Watch
  • У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах
    У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах Game Watch
  • У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах
    У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах Game Watch
  • У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах
    У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах Game Watch
  • У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах
    У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах Game Watch
  • У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах
    У Мережі з'явилися реальні фото контролерів DualSense в червоному і чорному кольорах Game Watch

А тим часом дефіцит консолей PS5 з великою часткою ймовірності збережеться і в 2022. У Sony запевняють, що вони банально не встигнуть за попитом, який навряд чи спаде, враховуючи "її частку ринку і репутацію".

Якщо у вас немає PlayStation 5, але ви розраховували її купити, то варіант тільки один: чекати появи у рітейлерів і сподіватися на удачу, щоб обійти інших охочих. Офіційні магазини розпродають консолі за лічені хвилини, а у вільному продажу приставки є тільки у невеликих компаній-перекупників за завищеною ціною.

Playstation 5
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