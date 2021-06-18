Презентовано геймплей кросовера Sea of Thieves з "Піратами Карибського моря"

Капітан Джек Воробей в Sea of Thieves / Rare

Для популярної онлайн-гри Sea of Thieves випустили геймплейний трейлер кросовера з "Піратами Карибського моря" – в грі з'являться нові локації, вороги і персонажі, зокрема незрівнянний капітан Джек Горобець.

Кросовер Sea of Thieves: A Pirate's Life – "абсолютно нова пригода, в якій капітан Джек Воробей прибуває з-за горизонту, аби захопити гравців в нову епічну пригоду!" Гравцям належить відправитися у свіжу пригоду, побувати на нових локаціях з безліччю секретів і завданнями, а їх супутниками стануть персонажі оригінальних картин.

Нагадаємо, кампанія складається з п'яти нових оповідань з "трепетно написаною історією", секретами і другорядними завданнями. Втім, на шляху героїв стоятимуть нові вороги і небезпечні монстри! Також додадуть і відповідну косметику.

До речі, оновлення буде безплатним для всіх власників гри, і вийде воно вже наступного вівторка, 22 червня. Детальніше про кросовер обіцяють розповісти 20 червня о 21:00 за Києвом, де також обговорять співпрацю з Disney, яка готова працювати з різними студіями, зокрема інді.

Капітан Джек Воробей в Sea of Thieves

Sea of Thieves – морський екшен, в якому гравцям належить приміряти роль капітана піратського судна і разом зі своєю вірною командою відправитися в плавання. Її реліз відбувся влітку 2020 року для консолей Xbox і ПК.

Гра була досить прохолодно прийнята на старті як гравцями, так і пресою, проте зараз вона раз у раз потрапляє в різноманітні Топи найпопулярніших ігор.