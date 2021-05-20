Анонсовано Nubia Z30 Pro: потужний фотофлагман з повною зарядкою за 15 хвилин

Анонсовано Nubia Z30 Pro / GSMArena

Бренд Nubia презентував свій новий флагманський смартфон Z30 Pro, який виділяється на тлі конкурентів своїми можливостями фото і відеознімання.

Для цього виробник оснастив апарат відразу трьома 64-Мп сенсорами: для звичайної, ширококутної і портретного знімання. Доповнює систему телеоб'єктив на 8 Мп з п'ятикратним оптичним зумом. Смартфон вміє знімати 8K-відео зі швидкістю 30 кадрів в секунду, а також записувати ролики і робити фото з перших трьох камер одночасно.

Обчислювальним центром пристрою став Snapdragon 888 з оперативною пам'яттю стандарту LPDDR5 до 16 ГБ і накопичувачем UFS 3.1. Екран тут діагоналлю 6,67 дюйма. Матриця AMOLED з роздільною здатністю Full HD+, HDR10 і частотою оновлення 144 Гц. Сканер пальця інтегрований в область знизу, а фронталка врізана по центру зверху.

Акумулятор тут не особливо великий ‒ на 4200 маг, однак, за словами виробника, з 0 до 100% телефон можна зарядити всього за 15 хвилин ‒ все завдяки надшвидкій зарядці NeoCharge потужністю 120 Вт. В оснащення Nubia Z30 Pro також увійшли Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.1. Стереодинаміки (DTS: X Ultra, LDAC) і оболонка Nubia UI 9.0 на базі Android 11 додаються.

Вартість Nubia Z30 Pro:

Nubia Z30 Pro (8 + 256 ГБ) — 4999 юанів (~21 399 грн);

Nubia Z30 Pro (12 + 256 ГБ) — 5399 юанів (~23 099 грн);

Nubia Z30 Pro (16 + 512 ГБ) — 5999 юанів (~25 899 грн).

На китайські прилавки Nubia Z30 Pro надійде вже наступного тижня, 25 травня. Купити його можна буде в трьох кольорах: стандартному чорному, сріблястому і люксовому чорному з золотими акцентами. Про надходження продукту на території України буде повідомлено додатково.

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