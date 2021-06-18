Анонсовано смартфон з найбільшою у світі камерою

Leica анонсувала свій перший смартфон Leitz Phone 1 / Leica

Після тривалої співпраці з Huawei компанія Leica запускає власний смартфон – Leitz Phone 1. Основний упор очікувано зроблений на камері, яка за своїми технічними характеристиками дійсно унікальна для мобільного ринку.

У Leica не приховують, що Leitz Phone 1 – це по суті перейменована і злегка видозмінена версія випущеного раніше Sharp Aquos R6. У обох пристроїв ідентичні характеристики, але різне оформлення задньої панелі.

Як і в моделі Sharp, в першому камерафоні німецької компанії встановлена найбільша камера для мобільних пристроїв – це 1-дюймовий сенсор на 20.2 Мп з 7-елементним об'єктивом, який доповнений ширококутним об'єктивом з фокусною відстанню 19 мм і діафрагмою f/1.9. У комплекті до Leitz Phone 1 додається кришка для об'єктива.

Технічні характеристики Leica Leitz Phone 1:

Габарити: 162×74×9,5 мм, 212 г

Дисплей: 6,6", 2730×1260, OLED IGZO

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 888, 2,84 ГГц, Adreno 660

Пам'ять: 12 ГБ оперативної, 256 ГБ постійної, слот для microSD

Камера: 20 Мп, f / 1,9 (основна) + ToF + 12 Мп (фронтальна)

Батарея: 5000 мАг, USB Power Delivery

ОС: Android 11

Зв'язок: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G

Новинка оснащена 6.6-дюймовим LCD IGZO дисплеєм з роздільною здатністю 2730х1260 точок, піковою яскравістю 2000 ніт і частотою зображення до 240 Гц – вона адаптивна і може знижуватися до 1 Гц під час перегляду статичних зображень заради економії енергії. За продуктивність новинки відповідає процесор Snapdragon 888 в парі з 12 ГБ ОЗУ LPDDR5.

Також можна виділити захист від вологи і пилу за стандартами IPX5/8 і IP6X, модуль NFC для безконтактних платежів, слот для карти microSD об'ємом до 1 ТБ, адаптер Wi-Fi 6, роз'єм USB-C і 3.5-мм аудіоджек для навушників.

Попередні замовлення на Leitz Phone 1 почнуть приймати в Японії з 18 червня, а старт продажів відбудеться 31 числа. Вартість стартує від 188 тисяч єна (близько 46 000 грн).

Раніше стало відомо, що смартфони та навушники OnePlus офіційно з'являться в Україні. Дистрибуцією смартфонів та інших гаджетів OnePlus в Україні та інших шістьох країнах (Білорусі, Молдові, Азербайджані, Грузії, Казахстані, Узбекистані) займеться компанія ERC.