Анонсовано Huawei Watch 3 і Watch 3 Pro – перші розумні годинники на HarmonyOS

Анонсовано Huawei Watch 3 / GettyImages

Компанія Huawei в рамках своєї презентації офіційно презентувала третє покоління своїх розумних годин Watch. Головною відмінністю від попередніх моделей став перехід на нову операційну систему Harmony OS, яка покликана замінити Android на пристроях бренду.

Обидві моделі отримали сенсорний AMOLED-екран круглої форми діагоналлю 1.43 дюйма з роздільною здатністю 466 x 466 точок і щільністю 326 пікселів на дюйм.

Новинки оснащені модулем NFC для безконтактних платежів і чіпом eSIM для дзвінків і СМС без сполучення зі смартфоном. Є і пачка спортивних режимів – більше ніж 100 тренувань, включаючи 17 професійних. Годинник вміє відстежувати пульс, вміст кисню в крові, знімати ЕКГ і цілодобово вимірювати температуру тіла. Бездротова зарядка додається.

Базова модель пропонує корпус з високоякісної сталі, а задня кришка тут з кераміки. У моделі Watch 3 Pro застосовуються преміальні матеріали, включаючи титановий корпус, сапфірове скло і керамічну панель. До того ж в Pro-модель додатково встановили дводіапазонний GPS-датчик, який забезпечує більш точне і стабільне визначення місця розташування.

Huawei Watch 3 пропрацюють на одному заряді 3 дні в стандартному режимі і 14 днів в енергоощадному. Для старшої моделі ці показники становлять 4 дні і 21 день відповідно. Користувачам будуть запропоновані силіконові, шкіряні та металеві ремінці.

У Китаї за базову модель просять 410 доларів (~11 299 грн), а Watch 3 Pro обійдуться в 515 доларів (~14 099 грн). Дата надходження в продаж поки не повідомляється.

Раніше на цьому тижні компанія Meizu провела презентацію своїх перших розумних годин Meizu Watch. Вони отримали корпус з алюмінію і гіпоалергенної кераміки, а також 46-мм циферблат, покритий Gorilla Glass.

На домашньому ринку за новинку просять 1499 юанів (~6499 грн). Пізніше вони з'являться на AliExpress і інших майданчиках.