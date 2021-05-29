Презентація Far Cry 6 – геймплей, дата виходу і багато подробиць

Far Cry 6 вийде 7 жовтня / Ubisoft

Як і було обіцяно в середині цього тижня, сьогодні Ubisoft повноцінно представила шосту частину в серії шутерів Far Cry. Розробники детально розповіли про гру, опублікували два свіжих трейлерів і оголосили дату виходу.

Події Far Cry 6 відбуваються на одному з Карибських островів, а в центрі сюжету – відносини диктатора (його "зіграє" популярний актор Джанкарло Еспозіто) і його сина-тінейджера. У грі буде доступний офлайновий сингл-режим, а також онлайн-мультиплеєр на два гравці.

Інші деталі, згадані в ході демонстрації:

На честь того, що в шостій частині протагоніст тепер знову особистість, а не аватар, як у п'ятій частині – частина кат-сцен тепер виконана від третьої особи з кінематографічною постановкою;

Головний герой може бути як дівчиною, так і чоловіком;

Зовнішній вигляд головного героя настроюється, і елементи екіпіровки впливають на ваші характеристики;

Ще одним важливим елементом FR 6 стане місце розташування – автори роблять велику ставку на те, що вони представили саме повноцінну країну зі своїми особливостями, інфраструктурою і повноцінним містом, а не невелику локацію з парою будиночків;

Свіжий трейлер про головного героя

У грі буде безліч видів транспорту, включаючи ретро-автомобілі, машини з кулеметами на даху, трактори, човни і літаки. Всіма дадуть покерувати'

Повернуться безліч напарників, які допоможуть гравцеві з проходженням. Особливо можна виділити собачку-інваліда, з колесами замість задніх лап, яка, одначе, буде корисна фанатам потайного проходження. Вона може відвертати увагу ворогів, а поки вони розчулюються і гладять її, гравець може зарізати противника;

Другим кумедним напарником буде алігатор на прізвисько Стрікт. Його призначення вже більш прямолінійне – він може з'їдати супротивників. Рухається досить жваво, навіть по суші. А ще у нього стильна футболка;

Зброя теж вийшло різноманітною. Велика їх частина зроблена з застарілих автоматів і пістолетів. Плюс, їх виробництвом займається місцевий опір в країні, так що зроблено вона "по-домашньому" з того, що підвернулося під руку;

Ознайомчий геймплейний трейлер

Будуть і цікаві експонати. Наприклад, зброя, яка вистрілює CD-дисками. При цьому воно грає з них музику, поки не стріляє;

З цікавого: з'являться дуже специфічні гаджети. Наприклад, змінні рюкзаки – при їх використанні ви можете випустити вогняну хвилю навколо вас або запустити кілька боєголовок в бік противника;

Другий особливий гаджет-ракетниця з декількома стволами, яка кріпиться на спину і прямо звідти і стріляє. Вона здатна знищити навіть танк.

Far Cry 6 виходить 7 жовтня на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One і PC. Оновлення до версії для PS5 і Xbox Series буде безплатним.

Паралельно в надрах "Юбісофт" ведеться робота над двома великими проєктами за відомим кінофраншизами – "Аватаром" і "Зоряним війнам". Безпосередньо розробкою обох займається студія Massive Entertainment, відома гравцям з дилогії The Division.