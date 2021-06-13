Пригодницький бойовик в дусі Dark Souls можна безплатно забрати в Steam

Titan Souls роздають безплатно / Acid Nerve

Видавництво Devolver Digital і студія-розробник Acid Nerve запустили в магазині Steam безплатну роздачу Titan Souls – гри про самотнього лучника, який бореться з гігантами за душі титанів. У гри 80% позитивних відгуків.

Піксельний пригодницький бойовик можна назавжди додати в свою бібліотеку до 14 червня (20:00 за Києвом). А до 15 червня діє 90%-знижка на спеціальне видання гри, до складу якого входить саундтрек, карта, артбук і набір шпалер для робочого столу. Комплект можна придбати за 27 грн замість 229.

Акція присвячена майбутньому релізу нової гри Acid Nerve під назвою Death's Door, який запланований на 20 липня цього року. Також до 15 червня в магазині проходить розпродаж ігор Devolver Digital. Такі ігри видавництва, як Loop Hero, CARRION, Disc Room, Olija, GRIS, My Friend Pedro, Hotline Miami, Shadow Warrior і The Talos Principle можна купити зі знижками до 85%. Всі пропозиції можна подивитися за посиланням.

Окрім Titan Souls в червні стали безплатними ще дві гри: в Epic Games Store можна забрати стильний екшен Control, а в Humble Bundle стартувала роздача Deluxe-видання Surviving Mars.

Трейлер Titan Souls

А тим часом в онлайн-магазині Steam дуже швидко набирає популярність новий містобудівний симулятор – Going Medieval. Зараз у стратегії 92% позитивних відгуків в Steam і піковий онлайн майже в 10 тисяч гравців.

Судячи з перших відгуків, значна частина аудиторії Going Medieval складається з фанатів іншого "виживача" – RimWorld. Серед позитивних моментів гравці відзначають: вдале перенесення механік в 3D, відмінну оптимізацію і невелику кількість помилок.