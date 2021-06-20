Обережно: мережа з простою назвою "ламає" Wi-Fi на iPhone

Баг в iOS ламає Wi-Fi в iPhone / Apple

Замітка для тих, хто в цілях безпеки в імені мережі Wi-Fi використовує спеціальні символи. Днями в смартфонах Apple знайшли ще одну вразливість, яка може призводити до вельми неприємних наслідків.

Розробник, що спеціалізується на безпеці Карл Шу продемонстрував новий баг в системі IOS, який змушує пристрій аварійно завершувати роботу Wi-Fi модуля. Для цього потрібно під'єднатися до бездротової мережі з ім'ям (SSID) %p%s%s%s%s%n.

Як показано на прикладі нижче, ваш iPhone буде постійно автоматично відключатися від Wi-Fi, а спроба його активації заново призводить до моментального відключення кнопки включення. Найочевидніше пояснення бага – використання символу % в мовах програмування для форматування змінних.

Видання Bleeping Computer підтвердило, що проблема з Wi-Fi виникає на різних iPhone, включаючи XS, і на різних версіях iOS, включаючи 14.4.2 і 14.6. При цьому у користувачів Android ніяких проблем з таким форматом імені мережі WI-FI не виникло – схоже, що ця вразливість працює тільки на Айфонах.

Пізніше в коментарях до замітки Карла Шу один з користувачів розповів, що збій зникає, якщо зробити повне скидання налаштувань мережі за адресою "Налаштування" > "Основні" > "Скидання" > "Скинути налаштування мережі". Пропадуть всі збережені Wi-Fi мережі на пристрої, а також параметри VPN і стільникового зв'язку.

І хоча цю проблему досить просто вирішити скиданням налаштувань мережі, фахівці з інформаційної безпеки сходяться на думці, що до цього багу потрібно поставитися дуже серйозно, оскільки такі уразливості можуть бути використані хакерами, найпростіший, наприклад, при установці шахрайського Wi-Fi в громадських місцях, що може привести до збою всіх найближчих iPhone.