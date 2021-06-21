Quake живий – легендарну серію шутерів перезапустять з головним героєм жінкою

Культовий шутер Quake перезапустять / id Software

Згідно з відомим своїми інсайдами подкасту XboxEra, хрещені батьки жанру шутерів з видом від першої особи зі студії id Software готують перезавантаження легендарної серії Quake.

За відомостями інсайдера, відповідна гра вже розробляється, і в розробці також бере участь студія MachineGames, яка відповідальна за перезапуск Wolfenstein.

В оновленому Quake буде доступна не тільки сюжетна кампанія, але і мультиплеєрні режими, а головним героєм вперше в історії серії стане жінка. Анонс може відбутися на найближчому QuakeCon, яка пройде 19 серпня 2021.

На жаль, інші деталі про гру невідомі. Важливо розуміти, що поки це не більше ніж слух, проте слух правдоподібний. Відомо, що геймдиректор тієї ж DOOM довго розмірковував про те, якою могла б вийти жіноча версія Палача Року. За його словами, Думгьорл стала б не просто ще одним скіном – героїня б отримала нові механіки, зброю, анімації домагань і т. д.

Останнє втілення у вигляді Quake Champions, випущене у 2017 році, не виправдало надії ні розробників, ні гравців

Quake вперше вийшла в 1996 році. Свого часу гра зробила прорив в 3D технологіях, в ній був реалізований повністю тривимірний світ. Стверджується, що з появою першого Quake зародилося поняття "кіберспорт".

А тим часом епічне завершення саги Палача Року і бій з Темним Лордом вже чекає гравців на ПК, PS4 і Xbox One. В березні вийшло фінальне доповнення для шутера DOOM Eternal. Протягом року гру, до речі, повинні випустити на PS5 і Xbox Series.