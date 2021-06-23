Розкрито дату анонсу і початок продажів новітніх iPhone 13

Стала відома дата виходу iPhone 13 / Apple

Зовсім недавно в Мережі з'явилися інформація щодо вартості новеньких iPhone 13. Якщо вірити отриманій інформації, цінник буде починатися від 700 доларів (~18 999 грн) за iPhone 13 mini з обсягом пам'яті 64 ГБ.

А вже зараз стало відомо, коли лінійка нових флагманів Apple може бути анонсована і випущена. Якщо вірити даним інтернет-інсайдера і аналітика Дена Айвса, презентувати смартфони повинні 14 вересня, а запуск продажів відбудеться вже 24-го.

Згідно з джерелами, Apple розраховує, що базовий iPhone 13 стане найбільш продаваним смартфоном в новій серії. Загальний обсяг замовлень на нові моделі аналітик оцінює в розмірі від 130 до 150 мільйонів. Це більше, ніж у випадку з актуальними iPhone 12, що, своєю чергою, говорить про впевненість купертиновців в популярності майбутньої моделі.

Раніше ми показали, як може виглядати iPhone 13 – в Мережі вже є серія реалістичних рендерів відразу чотирьох версій майбутнього флагмана. Як вже неодноразово говорилося, Apple готує чотири смартфони: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і 13 Pro Max. Корпуси всіх версій отримають плоскі бічні грані, а розташування об'єктивів тильного модуля практично не зміниться. Головною відмінністю новинок від попередників стане більш просунутий набір сенсорів камер.

Найразючішою ж зміною в дизайні iPhone 13 буде зменшений по ширині розмір вирізу для селфі-датчика і системи розпізнавання обличчя Face ID. Крім того, нові Айфони отримають підтримку Always-On Display (завжди включений екран) з зображенням корисної інформації на заблокованому екрані.

iPhone 13 показали на відео

А якщо ви ще нічого не знаєте про нові навушники від Apple, презентовані недавно – всі подробиці є тут.