Розпродаж в Steam: Cyberpunk 2077, "Відьмак 3" і багато іншого

У Steam стартували невеликі розпродажі зі знижками до 80%. Вигідно можна придбати Outer Wilds, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Journey і не тільки.
Цю п'ятницю просто не зупинити! В EGS проходить безплатна роздача NBA 2K 2021 і весняний розпродаж, Amanita Design дарує ремастер культової Samorost... хто ще приєднатися до цих веселощів? Звичайно ж, Steam.
Магазин Valve розгорнув відразу дві знижкові акції, присвячені іграм видавців Annapurna Interactive і Paradox Interactive. По акції можна придбати і ряд проєктів, що не відносяться до них. Знижки доходять до 80%
Найкращі пропозиції:
- "Відьмак 3: Дике полювання "(видання Гра року) - 115 грн (замість 579)
- Cyberpunk 2077 - 719 грн (замість 899)
- Outer Wilds - 197 грн (замість 329)
- What Remains of Edith Finch - 97 грн (замість 279)
- Donut County - 62 грн (замість 299)
- Ashen - 167 грн (замість 479)
- Journey - 114 грн (замість 229)
- Crusader Kings III - 463 грн (замість 579)
- Empire of Sin - 239 грн (замість 479)
- Europa Universalis IV - 95 грн (замість 479)
Crusader Kings III - одна з головних стратегій покоління. Середня оцінка гри на агрегаторі рецензій Metacritic становить 91 бал зі 100.
Акції завершаться 24 травня о 20:00 за Києвом. Деякі пропозиції будуть діяти до 27 числа. Окрім знижок, протягом трьох днів можна безплатно пограти в Stellaris, Cities: Skylines, Surviving Mars, F1 2020 і Beyond The Wire.
Тим, хто надає перевагу грати на PlayStation, варто заглянути в магазин PS Store, де в рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Crysis Remastered, The Last of Us Remastered, дилогію українських шутерів Metro і не тільки. Крім того, гравці можуть безплатно отримати бонуси для таких мережевих ігор, як Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2k21, World of Tanks і Warframe.