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Розпродаж в Steam: Cyberpunk 2077, "Відьмак 3" і багато іншого

22 травня 2021, 07:45

У Steam стартували невеликі розпродажі зі знижками до 80%. Вигідно можна придбати Outer Wilds, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Journey і не тільки.

Steam
Розпродаж в Steam / Valve

Цю п'ятницю просто не зупинити! В EGS проходить безплатна роздача NBA 2K 2021 і весняний розпродаж, Amanita Design дарує ремастер культової Samorost... хто ще приєднатися до цих веселощів? Звичайно ж, Steam.

Магазин Valve розгорнув відразу дві знижкові акції, присвячені іграм видавців Annapurna Interactive і Paradox Interactive. По акції можна придбати і ряд проєктів, що не відносяться до них. Знижки доходять до 80%

Найкращі пропозиції:

Crusader Kings III - одна з головних стратегій покоління. Середня оцінка гри на агрегаторі рецензій Metacritic становить 91 бал зі 100.

Акції завершаться 24 травня о 20:00 за Києвом. Деякі пропозиції будуть діяти до 27 числа. Окрім знижок, протягом трьох днів можна безплатно пограти в Stellaris, Cities: Skylines, Surviving Mars, F1 2020 і Beyond The Wire.

Тим, хто надає перевагу грати на PlayStation, варто заглянути в магазин PS Store, де в рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Crysis Remastered, The Last of Us Remastered, дилогію українських шутерів Metro і не тільки. Крім того, гравці можуть безплатно отримати бонуси для таких мережевих ігор, як Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2k21, World of Tanks і Warframe.

Valve Cyberpunk 2077 Steam The Witcher 3: Wild Hunt
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