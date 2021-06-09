Razer випустила Hammerhead True Wireless X – бездротові навушники для геймерів

Кадр з Control / Remedy

Виробник геймерських пристроїв Razer презентував нові повністю бездротові навушники Hammerhead True Wireless X. Аудіогаджет виділяється стильними фірмовими світяться логотипами на навушниках.

Нові Hammerhead True Wireless X виконані у форматі вкладишів, як і оригінальні Hammerhead True Wireless, а ось кейс у них такий же, як у Hammerhead Pro. Новинка підтримує спеціальний ігровий режим з низькою затримкою на рівні 60 мс.

З унікальних особливостей моделі виробник називає сенсорні грані управління із зеленою світлодіодним підсвічуванням. Для тонкого налаштування пристрою необхідно встановити додаток Razer Audio, в якому також можна призначити різні функції на дотики до сенсорних областей. Наприклад, можна запрограмувати швидку активацію ігрового режиму.

Razer Hammerhead True Wireless X працюють зі смартфонами, планшетами, ноутбуками і навіть консолями. Виробник заявляє про 24 години автономної роботи з включеним підсвічуванням і 28 годинах з відключеним підсвічуванням. Ціна нових навушників Razer становить 80 доларів (~2199 грн). Продажі вже стартували.

У березні цього року компанія Harman привезла в Україну TWS-навушники нового покоління – JBL Live Free NC+ TWS і Live Pro+ TWS. Обидві новинки водонепроникні і мають сертифікат IPX7, тому можуть скласти вам компанію в будь-яку погоду.

Навушники доступні в Україні за рекомендованою роздрібною ціною 5299 грн за JBL Live Free NC+ і 5499 грн – за JBL Live Pro+.