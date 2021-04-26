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Творець Silent Hill і MGS випустив плейлист для відпочинку та навчання

26 квітня 2021, 16:20

У рамках святкування 35-річчя коду Konami компанія випустила музичний збірник з треками зі своїх класичних ігор.

Metal Gear Solid
Музика для відпочинку та навчання від Konami / MGS

Вчора, 25 квітня, виповнилося 35 років з того дня, як програміст і геймдизайнер Konami Кадзухіса Хасімото створив "код Конамі", який давним-давно став частиною ігрової культури.

На честь особливого ювілею Konami опублікувала невеликий плейлист з лоуфай-реміксами музичних композицій зі своїх класичних ігор. В альбомі можна почути треки з таких ігор, як Gradius, Ganbare Goemon, Yie Ar Kung Fu, TwinBee і Salamander.

Код Konami – секретна комбінація клавіш, присутня в багатьох іграх японської компанії. Вперше її було використано в 1986 році у грі Gradius для приставки NES. В ході портування гри з аркадного автомата співробітник компанії Кадзухіса Хасімото виявив, що вона має занадто високий рівень складності і ввів в неї секретний код, що дозволяє отримати всю зброю.

З того часу дана комбінація з'являлася в безлічі ігор різних видавців. Послідовність використовується не тільки в іграх, але і на сайтах, в ігрових магазинах, фільмах і народній творчості.

lo-fi hip hop для відпочинку та навчання

Раніше стало відомо, що Konami, Microsoft, Nintendo, Capcom та інші компанії візьмуть участь у виставці E3 2021. Івент пройде з 12 по 15 червня в онлайн-форматі.

З очікуваних анонсів – повернення легендарної серії хорорів Silent Hill і ремейк гри Кодзіми Metal Gear Solid.

музыка Metal Gear Solid Konami Silent Hill
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