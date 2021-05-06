Розробники Days Gone показали краси комп'ютерної версії гри

Скріншоти ПК-версії Days Gone / Sony

Розробники зі студії Bend опублікувала пачку скріншотів графічно поліпшеної комп'ютерної версії байкерського екшену Days Gone з Діконом, зомбі і красотами світу гри.

Частина скріншотів автори зробили на ПК з надширокими екранами. Разом з підтримкою таких моніторів в Days Gone на ПК буде підвищена дальність промальовування і фоторежим з супервисокою роздільну здатність.

Нагадаємо, що оригінальний реліз байкерського зомбі-екшену на консолях PS4 відбувся у квітні минулого року. Гра отримала "змішані відгуки" від рецензентів різних видань. Критики хвалили художнє оформлення, звуковий супровід і реалізацію орд зомбі. Серед недоліків називаються однотипні завдання, не зовсім вдала структура відкритого світу і технічні недоробки гри.

Реліз колишнього ексклюзиву PlayStation на ПК відбудеться 18 травня 2021-го. Вартість в Steam і Epic Games Store становить 9999 грн.

У 2019 році студія-розробник Bend Studio безрезультатно намагалася проштовхнути ідею Days Gone 2, однак Sony загорнула сиквел через проблемне виробництво і низькі оцінки критиків.

Проте деякі шанувальники вирішили звернути увагу Sony на те, що у байкерського екшену є чимало фанатів. У Мережі навіть з'явилася петиція з проханням до Sony схвалити виробництво Days Gone 2, яка до поточного моменту зібрала понад 100 тисяч підписів.