Розробники Dying Light 2 поділилися новими подробицями майбутнього релізу

Нові подробиці Dying Light 2 / Techland

Розробники зі студії Techland провели другу сесію питань і відповідей за Dying Light 2, на якій розповіли про зв'язок гри з першою частиною, взаємодію з фракціями і вплив рішень на головного героя.

Повідомляється, що рішення Ейдена, головного героя гри, будуть позначатися на його характері. Під кінець ви зможете стати доброзичливим сусідом або поринуть у всі принади негативного вибору.

Також в сюжет впровадять деяку таємницю головного героя, яка буде розкриватися в міру проходження і, мабуть, буде впливати на наше з вами сприйняття його вчинків. Крім цього, продовжать розвивати сюжет Всесвітньої гуманітарної місії (ВГМ, GRE), яка грала важливу роль в оригінальній Dying Light. У грі можна буде знайти безліч записок та інших згадок того, що сталося з ВГМ між Dying Light і Dying Light 2.

Розробники також повідомили, що в грі будуть сильні жіночі персонажі, але завести з ними роман не вийде. Зате явно потрібно буде вибирати з ким будувати відносини між фракціями. Умовно доброзичливих буде дві: миротворці, які прагнуть перебити всіх інфікованих і створюють потужну зброю і пастки, і ті, що вижили, які вважають за краще не битися з монстрами, а обходити їх. Для цього вижили будують різні транспортні шляхи.

Буде і постійно ворожа фракція, з якою гравцеві доведеться розібратися. Вони отримають назву "ренегати" – і Ейден зможе вирішити, як саме з ними розібратися. При цьому стати одинаком не вийде – прийняти ту чи іншу сторону доведеться в будь-якому випадку.

Тим часом продовження все ще не має нової дати випуску – спочатку вихід Dying Light 2 був запланований на весну 2020 року, але Techland знадобилося більше часу для втілення свого бачення "найбільшого проєкту в історії студії".

Події Dying Light 2 розгортаються через п'ятнадцять років після першого спалаху вірусу. Останнє велике поселення людей бореться за виживання в нещадному світі, що кишить зараженими. Тут в сучасному образі втілилися всі жахи темних століть: вдень у пошуках ресурсів або тих, у кого їх можна відняти, вулицями бродять бандити, угруповання і присмертні від голоду жителі, а вночі зі своїх темних притулків на полювання виходять кровожерливі заражені.