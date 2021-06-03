Розробники Far Cry 6 відповіли на найпопулярніші питання гравців

Творці Far Cry 6 відповіли на запитання гравців / Ubisoft

Компанія Ubisoft, один з найбільших розробників і видавців відеоігор у світі, організувала на форумі Reddit сесію відповідей на питання користувачів щодо очікуваного шутера Far Cry 6.

Спочатку творці повідали про кооперативний режим, який буде працювати за тим же принципом, що і в попередній частині, використовуючи систему прив'язки, коли гравці не можуть відійти один від одного на велику відстань.

Потім вони ухильно відповіли щодо розгалужень в сюжеті і прихованих кінцівок. Останні стали традицією серії і були присутні в Far Cry 4 і Far Cry 5. Далі розробники заявили про відмову від аркадного режиму і редактора карт – команда вирішила приділити більше уваги основній кампанії.

Ще представники Ubisoft заявили, що в шостій номерній частині світ гри можна вільно досліджувати, незалежно від прогресу сюжетної кампанії. Пересуваючись по яру гравці знайдуть безліч різних біомів, включаючи джунглі, болота і пляжі. Міське середовище поєднує відкриті простори з щільною забудовою, приховуючи безліч таємних проходів.

Трейлер Far Cry 6

Основними компаньйонами по ходу проходження стануть тварини, але, деякі NPC будуть тимчасово приєднуватися до гравця в ході виконання певних завдань. А остання важлива інформація з сесії відповідей на питання стосується підтримки DualSense – вона буде реалізована в прийдешньому шутері, але в якому саме форматі, Ubisoft повідає пізніше.

Дорожню карту представлять ближче до релізу, який відбудеться 7 жовтня на ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X. розробники відзначають, що роблять все можливе, щоб гра відмінно себе почувала на консолях минулого покоління.

Події Far Cry 6, нагадаємо, відбуваються на одному з Карибських островів, а в центрі сюжету – відносини диктатора (його "зіграє" популярний актор Джанкарло Еспозіто) і його сина-тінейджера. У грі буде доступний офлайновий сингл-режим, а також онлайн-мультиплеєр на два гравці.