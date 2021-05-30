Розробники рекомендують: CD Projekt Red обрала найкращі моди для "Відьмаків"

Вони як покращують графіку, так і додають нові завдання і цілі історії.
Розробники зі студії CD Projekt Red на честь недавніх річниць другого і третього "Відьмаків" вибрала найкращі моди до ігор серії. В нього увійшли як сюжетні доповнення, так і поліпшення текстури та інших дрібниць.
Всього в добірку потрапило десять модів, хоча в CDPR відзначили, що таких цікавих робіт значно більше. Розробники також залишили адресу своєї електронної пошти, аби ком'юніті ділилося з ними артами, косплеями, модами і відео, пов'язаними з "Відьмаком".
Насамперед відзначився мод The Witcher Overhaul Project, який додає в дебютну частину серії текстури високого дозволу і покращує звук. Друге місце зайняв ще один мод для оригіналу – Rise of the White Wolf Enhanced Edition. Цей набір містить перероблений інтерфейс, нові текстури для різних персонажів, нові відьмачі обладунки, нові кат-сцени з Лютиком і багато іншого.
За ним розташувалася Masquerade – детективна нуар-історія для першої частини. Події мода розгортаються на околиці міста Визима. Геральту доручають знайти вбивцю, і він береться за розслідування повне несподіваних відкриттів і загадок. Герою, зокрема, належить зустрітися з караваном з Вергеберга і поспілкуватися з "підозрілими торговцями і злісними гномами".
Кращі фанатські модифікації для трилогії The Witcher:
- Better Texture Environment – замінює текстури навколишнього середовища в "Відьмаку 2: Вбивці королів";
- Lykaon – незавершений сюжетний мод для другого "Відьмака", що включає кілька годин унікального геймплея і діалогів;
- Farewell of the White Wolf – вигаданий епілог серії ігор про відьмака, який розповідає про весілля Геральта і Йенніфер. Створено на движку другої частини;
- High Quality Faces – покращує якість текстур осіб персонажів у "Відьмак 3: Дике полювання";
- Beautiful Grass – ще одна графічна модифікація з промовистою назвою, що поліпшує траву в третій частині;
- Phoenix Lighting Mod – регулює освітлення у фінальній частині;
- The Witcher 3 HD Reworked Project – цей грандіозний проєкт покращує візуальну складову "Відьмак 3: Дике полювання", замінюючи моделі і текстури, аби зробити їх більш деталізованими, зберігши при цьому оригінальний стиль гри.
Топовий мод на графіку для The Witcher 3
Очікується, що створення четвертої частини франшизи займе близько чотирьох років, а її головною героїнею стане Цірі – один з ключових персонажів сюжетної лінії третього Відьмака і головний мотив для Геральта йти далі.