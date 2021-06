Розробники рекомендують: CD Projekt Red обрала найкращі моди для "Відьмаків"

Добірка модів для Відьмака / CDPR

Розробники зі студії CD Projekt Red на честь недавніх річниць другого і третього "Відьмаків" вибрала найкращі моди до ігор серії. В нього увійшли як сюжетні доповнення, так і поліпшення текстури та інших дрібниць.

Всього в добірку потрапило десять модів, хоча в CDPR відзначили, що таких цікавих робіт значно більше. Розробники також залишили адресу своєї електронної пошти, аби ком'юніті ділилося з ними артами, косплеями, модами і відео, пов'язаними з "Відьмаком".

Насамперед відзначився мод The Witcher Overhaul Project, який додає в дебютну частину серії текстури високого дозволу і покращує звук. Друге місце зайняв ще один мод для оригіналу – Rise of the White Wolf Enhanced Edition. Цей набір містить перероблений інтерфейс, нові текстури для різних персонажів, нові відьмачі обладунки, нові кат-сцени з Лютиком і багато іншого.

За ним розташувалася Masquerade – детективна нуар-історія для першої частини. Події мода розгортаються на околиці міста Визима. Геральту доручають знайти вбивцю, і він береться за розслідування повне несподіваних відкриттів і загадок. Герою, зокрема, належить зустрітися з караваном з Вергеберга і поспілкуватися з "підозрілими торговцями і злісними гномами".

Кращі фанатські модифікації для трилогії The Witcher:

Очікується, що створення четвертої частини франшизи займе близько чотирьох років, а її головною героїнею стане Цірі – один з ключових персонажів сюжетної лінії третього Відьмака і головний мотив для Геральта йти далі.