Realme презентувала в Україні новий бюджетник – Realme C21

В Україні стартував продаж Realme C21 / Realme

Без гучних презентацій і пресрелізів компанія Realme почала продавати в Україні новий бюджетний смартфон C21 – це простий у всіх сенсах пристрій за скромний прайс.

В Україні C21 пропонується в чорному і блакитному кольорах. За версію 32 ГБ доведеться віддати 4496 грн, за 64 ГБ – 4785 грн.

Технічні характеристики Realme C21

Основа телефону – 8 ядерний процесор Helio G35 з 3 ГБ оперативної пам'яті, який забезпечить безперебійну роботу при середніх і низьких навантаженнях. Місткість вбудованої пам'яті обмежений 32 ГБ, однак її можна розширити за допомогою окремого слота під microSD до 256 ГБ. Картинка виводиться на екран діагоналлю 6,5 дюймів. Дозвіл – HD+.

У дисплеї є виріз під фронтальну камеру на 5 Мп. На задній панелі смартфона, яка може похвалитися незвичайним візерунком, розташувалися три камери (13+2+2 Мп) і сканер відбитків пальців. А ось NFC (про нього ми детально розповідали в одній з попередніх заміток) в цій моделі не передбачений.

Живлення забезпечує акумулятор місткістю 5000 мАг – він заряджається через порт microUSB і підтримує реверсивну зарядку. Працює пристрій під управлінням Android 10 з коробки.

Фото Realme C21 / Realme

Раніше цього року в Україні стартували продажі доступного Xiaomi Redmi Note 9t – це один з найдешевших смартфонів з підтримкою мобільних мереж п'ятого покоління.

В офіційному українському онлайн-магазині виробника Redmi Note 9t доступний у фіолетовому і чорному корпусі. За версію 64 ГБ доведеться віддати 7799 грн, за 128 ГБ – 8199 грн.