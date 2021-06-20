Ремастер Bloodborne для ПК і PS5 реальний і вийде вже в цьому році – ЗМІ

Bloodborne отримає ремастер / Sony

Інсайдер з форуму ResetEra під ніком SoulsHunt, який до цього першим повідомив правдиву інформацію про нову Final Fantasy в дусі Dark Souls, розповів про те, що ремастер Bloodborne з'явиться вже цього року.

За його словами, спочатку ремастер випустять на консолях PS5, а потім він релізнется і на ПК. Інсайдер не назвав студію-розробника, але зазначив, що це точно не Bluepoint Games або FromSoftware.

Цілком ймовірно, ремастер Bloodborne представлять вже на наступній великій літній конференції Sony, яка повинна відбутися цього літа. Минула презентація компанії, нагадаємо, пройшла 28 травня — вона була присвячена Horizon Forbidden West. Дати нового шоу поки невідомі.

Реліз Bloodborne відбувся в березні 2015 року ексклюзивно для PlayStation 4. Проєкт FromSoftware був високо оцінений гравцями і критиками. З-поміж позитивних сторін виділяють пропрацьований дизайн ігрових локацій, персонажів та ігрових предметів, динамічні і продумані бої. Гра доступна на консолі нового покоління PS5 за зворотною сумісністю, однак не підтримує 60 к/с.

Трейлер Bloodborne

Раніше ми повідомляли, що Sony спільно з HBO запустила виробництво серіалу за мотивами Bloodborne. Сюжет за структурою буде нагадувати "Рейд" або "Суддя Дредд". У кожному сезоні буде по 8 епізодом.

Коли саме екранізація Bloodborne побачить світ – поки неясно. Зараз творці переробляють деякі елементи сценарію, які не сподобалися Sony.