Resident Evil Village працює відмінно навіть на старенькій PS4 – ЗМІ

Продуктивність Resident Evil Village протестували на консолях PlayStation / Capcom

Вночі європейські власники PlayStation змогли випробувати демоверсію Resident Evil Village, що дозволяє прогулятися безіменним селом. YouTube-канал ElAnalistaDeBits оцінив оптимізацію і порівняв графіку гри на PS4, PS4 Pro і PS5.

Гра відчуває себе добре навіть на консолі минулого покоління. Основна різниця помітна у швидкостях завантаження і роздільній здатності. Базова PS4 видає не менше 45 FPS при роздільній здатності 900p, а PS5 тримає стабільні 60 FPS в 4К при вимкненому трасуванні променів.

Дозвіл Resident Evil Village на PlayStation:

PS4 — 900р

PS4 Pro (HD Mode) — 1080р

PS4 Pro (4K Mode) — 1800р-4К (шаховий рендеринг)

PS5 — 4К (шаховий рендеринг)

З продуктивністю все виявилося куди краще, ніж очікувалося – всі версії гри працюють з розблокованою частотою кадрів. При цьому FPS навіть вище, ніж раніше указувати Capcom.

PS4 — від 45 до 60 FPS, в середньому близько 50-55 FPS в залежності від сцени

PS4 Pro (HD Mode) — 60 FPS

PS4 Pro (4K Mode) — 30-45 FPS

PS5 — з рейтрейсингом) - 55-60 FPS

PS5 (без рейтрейсингу) — 60 FPS.

Тим часом до релізу гри залишається менше ніж місяць – Resident Evil: Village готується до виходу 7 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X з безплатним апгрейдом між поколіннями. За тиждень до релізу всі охочі зможуть оцінити 60-хвилинне демо, яке буде містити контент з фінальної збірки гри.

Реліз Resident Evil Village відбудеться 7 травня на ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series. В PS Store гра коштуватиме 1 999 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1999 гривень;

В магазині Steam - 1299 гривень.

Паралельно в стінах Capcom ведеться робота над ремейком Resident Evil 4. Раніше в цьому році стало відомо, що розробка буде частково перезапущена, що, можливо, призведе до перенесення з 2022 на 2023 рік.

До речі, це вже не перший раз, коли розробку Resident Evil 4 перезапускають – початкова версія гри переросла в першу частину Devil May Cry.