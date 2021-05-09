Resident Evil Village тільки вийшла, а вже встановила свій перший рекорд

Resident Evil Village побила рекорд серії в Steam / Capcom

Новий проєкт Capcom Resident Evil Village вийшов всього кілька днів назад, а вже встановила свій перший рекорд – незабаром після запуску кількість одночасних гравців у хорорі перевищила 100 тисяч осіб. Це абсолютний рекорд серії.

Піковий онлайн в Steam за останні роки став відмінним індикатором інтересу аудиторії, завдяки чому можна з перших хвилин після випуску зрозуміти загальний настрій навколо релізу і його приблизні продажі – успіх це чи ні.

Кращі результати серії:

Resident Evil Village (2021) — 101 726 осіб

Resident Evil 2 (2019) — 74 227 осіб

Resident Evil 3 (2020) — 60 293 особи

Resident Evil 7 — 18 211 осіб

Resident Evil 6 — 11 836 осіб

Resident Evil (2015) — 4340 осіб

Resident Evil 0 (2016) — 2924 особи

Цифри цілком і повністю заслужені, новини хороші, проте ж ще не всі. Так, наприклад, з'ясувалося, що за початковим задумом розробників в Resident Evil: Village повинна була з'явитися найфатальніша героїня даної франшизи – Ада Вонг.

У повному Deluxe-виданні гри є аддон під назвою "Польовий набір", в який, окрім інших матеріалів, входить і набір ілюстрацій, і на цих ілюстраціях можна знайти згадки про Аду. Що могло привести її в це нещасливе село? Пригадавши мотиви її спокусливо-небезпечної натури найманці в колишніх частинах – приблизні висновки зробити можна.

По частині одягу, la femme fatale повинна була бути одягнена не в знайоме вечірнє плаття кольору молодого вина і туфлі на підборах – а в щось на зразок убирання чумного доктора з пізнього середньовіччя. У ролі зброї у неї повинен був виступати арбалет. Однак у фінальній версії гри Аду вирішили не залишати через сценарні розбіжності.

Resident Evil VIllage вийшла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One і PC. Влітку власники хорора отримають доступ до мережевого бойовика Resident Evil Re:Verse. А якщо ви хочете ознайомитися з передісторією восьмої частини, напередодні релізу "вісімки" Capcom опублікувала відповідний ролик.