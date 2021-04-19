Творці Apex Legends розповіли, чого чекати гравцям від нового сезону

Apex Legends - подробиці 9 сезону / Respawn

Студія Respawn Entertainment вирішила в черговий раз порадувати фанатів Apex Legends новою анімаційною короткометражкою, яка безпосередньо пов'язана з сюжетом Titanfall 2 – в ній з'являється дочка одного з ворогів шутера, якого ми вбили в сюжетній кампанії.

Вона ж [Валькірія] і стане новою легендою королівської битви в сезоні "Спадщина", який стартує 9-го травня.

Також стали відомі деякі деталі майбутнього сезону:

Новим видом зброї стане лук "Боцек", який здатний завдавати величезної шкоди на середній дистанції, однак для цього важливо, щоб кожен снаряд бив точно в ціль;

Місто "Олімп" стало центром епідемії – інфекція задушила місто корінням і дикою рослинністю;

Новий сезон буде без цифри – просто "Спадщина";

Ультою Валькірії, схоже, стане можливість злітати завдяки екзоскелету.

До ролика додаються російські субтитри (включаються в Налаштуваннях YouTube).

Apex Legends – це багатокористувацький безплатний шутер від першої особи, події якого розгортаються у всесвіті Titanfall, але без титанів – тут лише поєдинок пілотів один з одним. Геймерам доступні різноманітні рідкісні герої, кожен з яких володіє власними навичками, можливість грати в групі, а також унікальні для жанру речі – наприклад, маячок відродження.

На цей момент в грі проходить восьмий сезон під назвою "Хаос", який додав в гру нового героя Уоллі Ф'юза, гвинтівку 30-30 Repeater і масштабно оновив карту "Каньйон Кінгс",