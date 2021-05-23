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Режисер "Армії мерців" Зак Снайдер оцінив сцени появи зомбі з різних ігор

23 травня 2021, 13:27

Нагадаємо, що прем'єра нового фільму Снайдера відбулася 21 травня ексклюзивно на Netflix – стрічка доступна з дубляжем і субтитрами.

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Кадр з The Last of Us / Naughty Dog

На хвилі релізу "Армії мерців" портал IGN попросив Зака Снайдера прокоментувати різні сцени з комп'ютерних ігор про зомбі. Загалом режисерові все дуже сподобалося: не було жодної гри, де вступну сцену він схарактеризував би негативно.

Сам Снайдер не новачок в історіях про ожилих тварюк – його дебютною кінострічкою був ремейк "Світанку мерців" Джорджа Ромеро. Тому сцена з доповнення Call of the Dead для Call of Duty Black Ops, де з'являється останній, викликала у нього посмішку.

Також режисер похвалив знамениту сцену з появою зомбі з оригінального Resident Evil, яка, за словами режисера, вплинула на весь жанр в цілому. Схвальної оцінки вшанувався і епізод з The Last of Us, причому Снайдер додатково відзначив дизайн клікера, який за мірками зомбі виглядає дуже незвично.

Навіть абсолютно стандартна сцена з доповнення Undead Nightmare для Red Dead Redemption припала Снайдеру до смаку: він зазначив, що це абсолютно класична замальовка в дусі старих картин Джорджа Ромеро. А ось в заставці Left 4 Dead, де герої стикаються з відьмою, Снайдер зазначив лише ефектні палкі червоні очі і загальний дух хаосу.

Нагадаємо, що прем'єра "Армії мерців" відбулася 21 травня ексклюзивно на Netflix – стрічка доступна з дубляжем і субтитрами. У фільмі Снайдера група суворих ветеранів першого повстання зомбі, яка відчуває помітні проблеми з ліквідністю, погоджується налетіти з незапланованим візитом і великими мішками в безжиттєве казино Вегаса, аби покопатися в сейфах і вилучити 200 мільйонів доларів. Але безжиттєве, не означає – порожнє; армія живих мерців сторожить бабло.

Фанатам бадьорих зомбі-бойовиків напевно припаде до смаку байкерський екшен Days Gone, який раніше на цьому тижні доїхав до ПК. Події гри розгортаються через два роки після глобальної пандемії, яка знищила старий світ, звернувши більшу частину людства у фрикерів. Головний герой – колишній злочинець, на ім'я Дікон Сейнт-Джон – поневіряється по світу в пошуках пригод.

Снайдер
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