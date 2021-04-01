Режисерська версія Disco Elysium вийшла на ПК і PS4 відразу зі знижкою

Disco Elysium - The Final Cut вийшла на ПК і PS4 / ZA / UM

Творці рольової гри Disco Elysium офіційно оголосили про надходження в продаж режисерської версії однієї з найкращих ігор останніх років. Влітку тайтл також відвідає консолі Xbox і Nintendo Switch.

З нагоди виходу розширеної версії гра отримала знижку у 20% як на ПК (Steam, EGS, GOG) так і на PS4, де Disco Elysium можуть придбати за зниженою ціною передплатники PS Plus. Акція триватиме до 9 квітня.

Як було обіцяно раніше, у фінальну версію гри додали нові локації, персонажі і додатковий сюжетний контент на 150 тисяч слів, а також дубльовані діалоги на російську мову. Крім того, розробники з естонської студії ZA/UM також змінили в грі баланс предметів для лікування і карту світу в журналі, додали швидке переміщення, бонуси для одягу і інтеграцію Twitch.

Всі власники стандартного видання отримають The Final Cut абсолютно безплатно.

Нагадаємо, що сюжет Disco Elysium розгортається навколо поліціянта Гаррі Дюбуа, який тільки вийшов із запою і абсолютно не розуміє, хто він і що повинен робити. Але йому все одно потрібно розслідувати вбивство, в чому чоловікові допоможе напарник Кім Кацурагі.

Гра відрізняється незвичайним світом, в якому майже кожен персонаж представляє якусь політичну ідеологію. Битв у звичному розумінні В Disco Elysium теж немає, замість цього все ґрунтується на діалогах і перевірці навичок.

Трейлер Disco Elysium The Final Cut

Кількома днями раніше відбувся реліз нової гри Юсефа Фареса It Takes Two – її вже називають одним з найкращих тайтлів 2021. Гру необхідно проходити в виключно в кооперативі – бажано за одним екраном, оскільки він завжди розділений на дві частини.

It Takes Two розповідає про Коді і Мей, у яких за довгі роки заміжжя зіпсувалися відносини. Їх дочка не хоче, щоб батьки розлучилися, і перетворює їх на ляльок. Вони потрапляють в чарівний світ, де їм належить впоратися з кризою. Пригодницький платформер заточений виключно під кооперативне проходження, а кожен рівень буде унікальним і запропонує гравцям нові ігрові механіки.