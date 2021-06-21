Режисерське видання гри Кодзіми Death Stranding вийде вже скоро

Кадр з Death Stranding / Kojima Productions

Півтора тижня тому в рамках церемонії відкриття Summer Game Fest 2021 геймдизайннер Хідео Кодзіма презентував трейлер "режисерської" версії свого експериментального екшену Death Stranding.

21 червня американське рейтингове агентство ESRB видало Death Stranding: Director's Cut віковий рейтинг. Цілком ймовірно, створення режисерської версії вже завершено, а реліз відбудеться вже скоро.

На цей момент невідомо, чи вийде Director's Cut на ПК і які саме поліпшення отримає версія для PS5 – більш детальною інформацією Кодзіма пообіцяв поділитися "в найближчі тижні". Ймовірно, це станеться на наступній великій літній конференції Sony, яка повинна відбутися цього літа. З чуток, там же і анонсують ремастер Bloodborne для ПК і PS5

Нагадаємо, що реліз Death Stranding на Playstation 4 відбувся в листопаді 2019 року. Комп'ютерна версія надійшла в продаж в липні минулого року. На агрегаторі рецензій Metacritic гра набрала в середньому 82 балів зі 100. Варто відзначити, що Death Stranding є, мабуть, найдивнішим і найсміливішим ААА-тайтлом останніх років: одні оспівують оди любові з перших же хвилин, іншіі – дивуються і донині, мовляв, що це взагалі було.

У жовтні 2020 Хідео Кодзіма офіційно підтвердив роботу над наступним проєктом. Будь-які деталі про нову гру Kojima Productions поки невідомі, але сам геймдизайнер не раз заявляв про бажання створити революційний хорор.

У грудні того ж року студія Кодзіми опублікувала вакансії, пов'язані з розробкою нової гри. Художнику, який буде працювати над проєктом, серед іншого потрібні пізнання в області зброї, гаджетів, техніки і хутра – бойових пілотованих роботів.