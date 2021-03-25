Автори Grand Theft Auto и Red Dead Redemption у пошуках шерифів

Rockstar шукає людей для боротьби з чітерами / GTA Online

У Grand Theft Auto Online і Red Dead Online є досить великі проблеми з чітерами, і це ні для кого не секрет. Самі Rockstar теж в курсі, і зараз студія почала набір співробітників, які будуть доводити до ладу обидва гігантських онлайнових світів і відловлювати чітерів.

У Rockstar прямо зараз потрібно молодший спеціаліст з аналізу шахрайських дій, який займеться організацією роботи системи запобігання шахрайству та обману, відстежуючи ситуацію, розглядаючи окремі повідомлення про можливі порушення і забезпечуючи дотримання наявних норм у разі необхідності.

Другий співробітник, названий в анкеті cheat Software Analyst, буде шукати ті ж проблеми, але з боку програмного забезпечення. У списку його завдань вивчення шкідливого коду і вдосконалення чинних рішень для боротьби з чітами таким чином, щоб вони могли справлятися з новими типами загроз. Побажаємо їм удачі з пошуками гідних шерифів, які наведуть порядок і в Лос-Сантосі, і на Дикому Заході.

Нагадаємо, що минулого тижня Rockstar представила п'ятий бандитський абонемент до Red Dead Online. Він охоплює одяг, жести, товари для табору (такі, як прапори і сторожова собака), кінські гриви та вуса, варіанти оформлення для хатини самогонника і багато іншого. Вартість абонемента становить 35 золотих злитків, а сам він буде актуальний до 31 Травня.

До речі, пізніше на цей рік запланований вихід поліпшеної версії GTA V для PS5 і Xbox Series X. гравців чекає істотне візуальне оновлення в порівнянні з оригінальною версією 2013-го року – все завдяки використанню движка RAGE з Red Dead Redemption 2. Передплатники PS Plus отримають безплатну копію GTA 5 при переході на PlayStation 5