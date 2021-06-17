Rockstar оголосила про відключення серверів GTA Online на старих консолях

Rockstar відключить сервери GTA Online на старих консолях / Rockstar Games

Нехай і не без проблем, але нове покоління набирає все більшу актуальність, а тому старіші системи поступово йдуть на спокій. Ігровий гігант Rockstar Games оголосив, що вже 16 грудня відключить сервера GTA Online для PlayStation 3 і Xbox 360.

До того ж з 16 вересня на сайті Rockstar Games Social Club відключать функції відстеження статистики для Max Payne 3 і L.A. Noire на старих консолях. Мультиплеєр "Макса Пейна" також відключать на консолях.

На щастя, на сюжетних кампаніях ігор все це не позначиться. У Rockstar також відзначили, що у гравців не буде можливості перенести свій прогрес на новітні консолі – такої функції просто немає.

Нагадаємо, що зараз PC, PS4 і Xbox One – основні платформи для GTA Online. Однак незабаром це зміниться: 11 листопада вийдуть повноцінні версії GTA V і GTA Online для консолей PlayStation 5 і Xbox Series. Автори обіцяють безліч поліпшень по частині технологій, графіки і продуктивності. Крім того, передплатники PS Plus отримають безплатний доступ до мультиплеєра протягом перших трьох місяців.

Трейлер оновлення the Cayo Perico Heist

Після випуску поліпшеної версії GTA V для PS5 і Xbox Series X колектив Rockstar Games повністю зосередить всі свої зусилля на GTA VI. Очікується, що шоста частина GTA буде менше за масштабами, ніж Red Dead Redemption 2-втім, це все ще буде велика гра, просто вже не настільки колосальна. Новий підхід Rockstar полягає у випуску великих і якісних ігор, але вже частіше.

В одній з попередніх заміток ми зібрали всі чутки і домисли про GTA VI, аби скласти хоча б приблизний образ майбутньої гри.