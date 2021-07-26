Шутер Plants vs Zombies і теніс: стала відома серпнева добірка ігор PS Plus

Кадр з Hunter's Arena: Legends / Sony

Ігровий підрозділ Sony завчасно опублікував добірку PS Plus на серпень, куди знову увійшли три тайтла – один для PS5 і дві для PS4. Всі три гри будуть доступні передплатникам PS+ з 3 серпня.

Як і в попередніх місяцях, оновлення містить одну велику гру та два бюджетні представники. У червні, нагадаємо, передплатникам PS Plus безплатно роздали A Plague Tale: Innocence, Black Ops 4 і WWE 2K Battlegrounds

Отже, з 3 серпня передплатники PS Plus отримають:

Hunter's Arena: Legends (PS5) – фентезійний багатокористувацький екшен, в якому гравцям відводиться роль мисливців на демонів. Їх мета – відправити тварюк назад в пекло

фентезійний багатокористувацький екшен, в якому гравцям відводиться роль мисливців на демонів. Їх мета – відправити тварюк назад в пекло Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4) – мережева забава у всесвіті Plants vs. Zombies, що розвиває ідеї, закладені ще в Garden Warfare.

– мережева забава у всесвіті Plants vs. Zombies, що розвиває ідеї, закладені ще в Garden Warfare. Tennis World Tour 2 (PS4) – продовження популярного симулятора тенісу.

Тим часом в PS Store проходить великий літній розпродаж зі знижками на кращі хіти останніх років і гучні новинки, включаючи ексклюзиви для PS5. Він пройде до 19 серпня.