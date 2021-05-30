Чутки п'ятирічної давності про GTA 6 можуть виявитися правдивими: що на це вказує

Гучні чутки про GTA 6 / Rockstar

З дня релізу GTA V змінилося ціле покоління консолей, але від розробників зі студії Rockstar Games ми поки жодного разу не чули новин про наступну гру в культовій серії кримінальних екшенів.

У Мережі знайшли давно забутий тред одного інсайдера про Red Dead Redemtion 2 і, несподівано, виявили там інформацію відносно GTA VI. На той момент більшість користувачів негативно прийняли "інсайд" від анонімного джерела і швидко охрестили його фейком.

Але вся інформація про інтерактивний спагетті-вестерн від Rockstar Games, про яку писав анонімний Інсайдер за 6 місяців до офіційного анонсу, з часом підтвердилася, що додає авторитетності і іншим його словами про GTA VI. Про них і поговоримо в цій замітці.

Місцем подій GTA VI стануть Вайс-Сіті і Куба, однак не вісімдесятих років, як стверджували деякі інші чутки, а в сучасному сетингу.

Активна розробка гри стартувала тільки у 2016 році. Враховуючи 8-річний термін розробки RDR2, це сумна новина навіть для найоптимістичніших фанатів Rockstar. Найімовірніше, шосту частину в серії Grand Theft Auto ми побачимо не раніше 2023-24 року.

Pre-production (підготовчий етап розробки) почався у 2014 році, майже відразу після виходу GTA V. повідомляється, що серед розробників було багато розбіжностей з приводу напрямку гри, у зв'язку з чим станом на квітень 2016-го етап pre-production був "просто кошмаром".

Головними героями нової частини відомої франшизи стануть:

чоловік – мексиканець, що займається контрабандою наркотиків;

– мексиканець, що займається контрабандою наркотиків; жінка – його контакт у Штатах.

Чоловік має більш комічний образ, а жінка – серйозний [нагадує інсайдеру актрису Леслі Джонс], яка буде "ходити з кам'яним обличчям" і їй буде "плювати на все". Деякі недавні чутки також збігаються з цією інформацією. Наприклад, авторитетний Інсайдер Том Хендерсон (також відомий під ніком LongSensation), повідомляв, що головним героєм GTA VI вперше за історію серії буде жінка

Також, за словами інсайдера, за загальним настроєм гра буде дорослішою, ніж попередня частина GTA. Розробники надихалися Red Dead Redemption 2.

На цей момент це всі дані, які вдалося зберегти з того треда, адже його "потерли", до того ж цілком можливо, що на вимогу Take-Two, власників Rockstar Games. На жаль, чи були слова інсайдера про Grand Theft Auto VI такими ж правдивими як його інформація про Red Dead Redemption 2, ми, швидше за все, дізнаємося ще не скоро.

Як виглядає GTA V для PS5 в порівнянні з PS4

Нагадаємо, що 11 листопада поліпшені версії GTA V і GTA Online доберуться до нових консолей PS5 і Xbox Series X|S. Творці обіцяють безліч поліпшень по частині технологій, графіки і продуктивності, а також ряд "нових можливостей", аби випущений у 2013 році бойовик по максимуму використовував можливості "некст-гена".

А передплатники PS Plus отримають безплатний доступ до мультиплеєра протягом перших трьох місяців.