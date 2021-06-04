Смартфони Google "навчаться" нового режиму знімання у нічний час

Google Pixel/ Reuters

У додатку "Google Камера" з'явиться режим знімання "астротаймлапсів" – прискореного руху нічного неба, з'ясували журналісти видання XDA Developers.

Як їм стало відомо, у разі, якщо на смартфоні встановлена "Камера" з номером версії 8.2.3 і вище (тоді як актуальна має номер 8.2.2.), в "Підсказки Pixel" активується клас під назвою CameraAstrotimelapse

Передбачається, що "астротаймлапс" дозволить знімати прискорений рух нічного неба, роблячи знімки кожні пару хвилин протягом встановленого часу (наприклад, 1-2 години). Іншими словами, можна буде знімати нічне небо, на якому швидко будуть пролітати хмари і переміщатися зірки. Функція астрофотографії, нагадаємо, вперше з'явилася в "Камері" з релізом смартфонів серії Google Pixel 4 в кінці 2019 року.

Ще однією виявленою функцією в Google Pixel Tips стала CameraLockedFolderSettingController. Найімовірніше, тут мова йде про додавання в додаток Google Photos захищеної теки, куди вийде зберегти важливі фото і відео, доступ до яких буде здійснюватися по паролю або відбитку пальця.

Судячи з усього, нова функція увійде в черговий пакет оновлень Pixel Drop, який повинен вийти 7 червня разом з червневими латками безпеки Android.

Як працює режим астрофотографії / GSMArena

Раніше Google влаштувала "генеральне прибирання" в магазині додатків на Android. Відтепер компанія вимагає від розробників бути максимально прозорими з користувачами.

За новими вимогами не можна використовувати клікбейт, чудові форми і емодзі в назвах, робити описи, які не відповідає дійсності, а також копіювати або імітувати назви інших популярних додатків. Ті софтмейкери, які не будуть їм слідувати, втратять можливість потрапляти на головну сторінку Google Play і в розділи рекомендацій.