Смартфони і навушники OnePlus офіційно з'являться в Україні

OnePlus виходить на ринок України / УНІАН

Заснована у 2013 році китайська компанія OnePlus вже встигла вийти на ряд європейських ринків з досить функціональними смартфонами і агресивною ціновою політикою, явно націленою на конкуренцію зі своїм земляком в особі Xiaomi.

Цього року виробник вирішив розширити географію своєї присутності і вийти на український ринок. Дистрибуцією смартфонів та інших гаджетів OnePlus в Україні та інших шістьох країнах (Білорусі, Молдові, Азербайджані, Грузії, Казахстані, Узбекистані) займеться компанія ERC.

В ERC пообіцяли запропонувати широкий асортимент продукції OnePlus, зокрема смартфони серій Nord, OnePlus 8, OnePlus 9 і персональну акустику OnePlus Buds, OnePlus buds Z, OnePlus Bullets Wireless Z. Крім цього, компанія гарантує офіційну продукцію, сертифіковану для продажів в Україні, маркетингову підтримку в просуванні, сервісне обслуговування і навчання фахівців з продажу.

Враховуючи позиціювання і цінову політику в Україні OnePlus також буде в першу чергу націлений на конкуренцію з Xiaomi, яка в останні кілька років зуміла твердо закріпився в нашій країні. Але в будь-якому випадку українські споживачі повинні від цього тільки виграти.

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Минулого місяця OnePlus випустила розумні годинники у стилі популярної гри Cyberpunk 2077. Девайс забезпечили чорним силіконовим ремінцем з жовтими смугами і логотипом гри. Крім того, годинник постачається з ексклюзивним циферблатом в стилістиці кіберпанку.

Новинка пропонується за ціною 159 доларів. У гривнях це приблизно 4399. Варто відзначити, що OnePlus Watch Cyberpunk 2077 – це другий пристрій OnePlus, що отримав дизайн в стилі Cyberpunk 2077. У листопаді 2020 року компанія випустила стилізовану під гру версію смартфона OnePlus 8T.