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СНД-гравці штурмують рейтинг Mass Effect Legendary Edition через локалізацію

23 травня 2021, 14:21

На поточний момент рейтинг впав аж до 5,2 бала з десяти.

Mass Effect
Гравці обрушили рейтинг Mass Effect Legendary Edition на ПК / BioWare

В Україні та інших країнах СНД через першу частину Mass Effect у Legendary Edition виникла неприємна ситуація: компанія EA включила до збірки озвучку з "Золотого видання", яка, як виявилося, вийшла провальною.

При цьому розробники не передбачили можливість грати з субтитрами російською мовою, але з оригінальною озвучкою. Або пропускати повз вуха неприпустимі привілеї в перекладі, або включити філолога і грати повністю англійською.

Звичайно, є ще один варіант – штурмувати рейтинг збірника на агрегаторі Metacritic у надії, що вищі інстанції звернуть на це увагу. На момент написання новини користувальницький рейтинг ПК-версії Legendary Edition вже становить 5,2 бала з 10. Ремастер отримав 66 негативних відгуків зі 145. Схожі показники і у випадку з версією перевидання для Xbox One і PS4, але на консолях позитивних оглядів помітно більше.

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"Російський дубляж – це не тільки знущання з шанувальників серії і грою акторів оригінальної озвучки, але ще і злочин проти людства і насильство над вухами". Деякі також просять "повернути попу Міранди" – у збірці були прибрані ракурси, що дозволяють детально розглянути героїню Міранду Лоусон ззаду.

Швидше за все, велика частина незадоволених купила збірник на PlayStation або Xbox – на PC вже знайшли спосіб поєднувати мови, Спеціальний скрипт запускає окремий вибір мови для субтитрів і озвучення. Але це не заважає гравцям продовжувати писати гнівні рецензії.

Legendary Edition, нагадаємо, – це ремастер культової трилогії Mass Effect від BioWare. В цілому зміни не те щоб виняткові, але тепер набагато простіше долучитися до культової серії, оскільки гру помітно осучаснили. Придбати ремастер всієї трилогії Mass Effect можна для PC, PlayStation 4 і Xbox One.

Mass Effect
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