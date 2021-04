Sony безплатно роздасть власникам PS4 байкерський екшен Days Gone

Розкрито безплатні ігри PS Plus за квітень 2021 / Sony

Компанія Sony назвала квітневу добірку ігор для передплатників сервісу PS Plus, куди увійшли три гри – одна для PS5 і дві для PS4. Роздача триватиме з 6 квітня по 4 травня, а добірку на травень представлять 28 квітня.

За вже сформованою традицією, передплатники PS Plus на PS5 отримають свою гру одночасно з її релізом: аркадний платформер Oddworld: Soulstorm виходить 6 квітня на PS5, PS4 і ПК.

Отже, з 6 квітня передплатники PS Plus отримають:

Oddworld: Soulstorm (PS5) – одночасно з релізом;

Days Gone (PS4);

Zombie Army 4: Dead War (PS4).

Ігри для PS4 завдяки зворотній сумісності запускаються на PlayStation 5, а Days Gone і зовсім працює при 60 кадрах в секунду (на PS4 і PS4 Pro при 30 FPS). Власники PS5 з підпискою, щоправда, отримали "Життя після" ще в листопаді через PS Plus Collection.

Нагадаємо, що пізніше цієї весни Days Gone доїде і до ПК, а слідом за ним і інші ігри PlayStation. Та ж доля раніше спіткала Death Stranding, Horizon Zero Dawn, Detroit: Become Human і багато інших відомих хітів.

Про які конкретно тайтлах йдеться, поки невідомо, але ми знаємо, що скоро закінчиться ексклюзивність Final Fantasy VII Remake, ну а директор розробки God of War вже не раз натякав, що хотів би бачити свою гру і на комп'ютерах. Припускаємо, що таким чином Sony планують, зокрема рекламувати сиквели за деякими ключовими франшизами.