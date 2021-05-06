У Sony знайшли спосіб розв'язати проблему дефіциту PlayStation 5

Sony запустить виробництво здешевленої PS5 / VGC

Тайванське ділове видання DigiTimes з посиланням на джерела в ланцюзі постачання повідомляє, що в другій половині наступного року Sony почне виробництво PS5 на більш дешевому 6-нанометровому чіпі – мабуть, для боротьби з дефіцитом консолі.

Джерело зазначає, що оновлена PS5 буде працювати на "частково модифікованому" 6-нм процесорі від AMD, який буде в рази дешевше, ніж дорогий 5-нм процесор, який використовується в цей час.

Передбачається, що редизайн буде зосереджений виключно на компонентах і не буде містити будь-яких значних зовнішніх змін. Швидше за все, мова йде скоріше про нову ревізію пристрою, а не про умовну PS5 Slim.

Як звернули увагу журналісти VGC, Sony вже говорила про те, що розглядає можливість змін в дизайні "заліза", аби поліпшити ситуацію з постачанням PlayStation 5. Про це згадав фінансовий директор корпорації Хірокі Тотокі під час розмови з інвесторами. Тоді він зазначав, що компанія як і раніше не може наростити виробництво PlayStation 5 через дефіцит напівпровідників та інших компонентів, хоча налаштована оптимістично і планує продати більше консолей, ніж у другий рік життєвого циклу PS4.

Раніше сама Sony повідомляла, що у компанії немає планів з поповнення запасів PlayStation 4 в майбутньому – і хоча таке рішення Sony зрозуміти можна, але дивно, що воно прийняте під час дефіциту PS5. Тому є велика ймовірність, що в якийсь момент (якщо не вже) на ринку утворюється вакуум PlayStation – коли PS5 не можна буде знайти в продажу, а PS4 і PS4 Pro вже на складах не буде.

Horizon Forbidden West-один з головних ексклюзивів цього року для PS5 / Sony

Раніше ми повідомляли, що в українському PlayStation Store раптово зросли ціни на ігри для PlayStation 4. Так, наприклад, подорожчали такі тайтли як GT Sport (649 грн замість 549), Dreams (1199 грн замість 1049) і Marvel's Людина-павук (1199 грн замість 1099).

При цьому ціни на дискові видання на цю мить залишаються на колишньому рівні або ж навпаки – дешевшають. Щопавда, питання того, наскільки довгим буде така "стабільність", все ще залишається відкритим. Нагадаємо, що минулого тижня Sony підвищла вартість останнього творіння студії Naughty Dog "Одні з нас. Частина II" в українському PS Store з 1899 до 1999 грн. Подорожчання аналогічно відбулося без попередження.