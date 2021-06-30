Sony назвала ігри, які увійдуть до підписки PS Plus в липні

Липнева добірка в PS Plus / Sony

Ігровий підрозділ Sony опублікував офіційну червневу добірку ігор для передплатників сервісу PS Plus, куди увійшли три тайтла – одна для PS5 і дві для PS4. Всі три гри будуть доступні передплатникам PS+ з 6 липня.

Як і в попередніх місяцях, оновлення містить одну велику гру та два бюджетні представники. У червні, нагадаємо, передплатникам PS Plus безплатно роздавали Star Wars: Squadrons, Operation: Tango і Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown.

Отже, з 6 липня передплатники PS Plus отримають:

A Plague Tale: Innocence (PS5) – похмурий пригодницький бойовик, дія якого розгортається в середньовічному сетингу 1349 року, коли Франція страждає від едвардіанської війни та епідемії чуми. Головні герої – це брат і сестра Гуго і Аміція, які повинні вижити у всьому цьому мороці, рятуючись від полчищ чумних щурів і солдатів інквізиції.

– похмурий пригодницький бойовик, дія якого розгортається в середньовічному сетингу 1349 року, коли Франція страждає від едвардіанської війни та епідемії чуми. Головні герої – це брат і сестра Гуго і Аміція, які повинні вижити у всьому цьому мороці, рятуючись від полчищ чумних щурів і солдатів інквізиції. Call of Duty: Black Ops 4 (PS4) – шутер в усім відомої серії. У грі немає сюжетної кампанії, лише багатокористувацький режим, а також кілька кооперативних зомбі-режимів, кожен з яких відрізняється тематикою і сетингом.

– шутер в усім відомої серії. У грі немає сюжетної кампанії, лише багатокористувацький режим, а також кілька кооперативних зомбі-режимів, кожен з яких відрізняється тематикою і сетингом. WWE 2K Battlegrounds (PS4) – мультяшна аркада про реслінг.

Раніше в українському PS Store відбулося чергове підвищення цін на ігри. На частину ігор цінник виріс більш ніж на 20%.

Це вже не перше (і напевно не останнє) підвищення цін в українському PS Store. Раніше вартість ігор змінили й інші видавництва, включаючи Activision Blizzard, Electronic Arts, Square Enix, Codemasters і THQ Nordic. Ексклюзиви самої Sony теж подорожчали. При цьому ціни на дискові видання на цей момент залишаються на колишньому рівні або ж навпаки – дешевшають.