Режисер Джона Віка зніме фільм за мотивами популярного ексклюзиву PS4

Режисер Джона Віка зніме кіноадаптацію Ghost of Tsushima / Sony

Компанії Sony Pictures і PlayStation Productions оголосили про початок роботи над екранізацією самурайського екшену Ghost of Tsushima. Очолювати зйомки буде Чад Стахелскі, постійний режисер франшизи "Джон Вік".

Одночасно з анонсом фільму Sony оголосила, що продажі гри вже перевищили 6,5 мільйона копій – станом на сьогодні це найпродаваніший IP-дебют за весь життєвий цикл консолей Playstation 4.

Що ж стосується екранізації, то вона стане прямою адаптацією оригіналу. Головним героєм знову стане японський самурай Дзін Сакай, а події розгортатимуться навколо монгольської атаки на Японію. Інші деталі поки не розкриваються, проте очевидно, фільм ми навряд чи побачимо в найближчі пару років, оскільки зараз Стахелскі готується до зйомок четвертої та п'ятої частин "Джона Віка".

Між тим є ймовірність, що Ghost of Tsushima 2 вже знаходиться в розробці. На це натякає вакансія на сайті розробників, адже студія Sucker Punch Productions шукають сценариста для написання історій про феодальну Японію. Крім того, від кандидата потрібен досвід роботи з AAA-іграми у відкритому світі. Все це ідеально відповідає Ghost of Tsushima-AAA – грі у відкритому світі в сетингу феодальної Японії з безліччю діалогів.

Ghost of Tsushima (Привид Цусіми) – один з головних хітів Sony і, на думку багатьох гравців, найкраща гра минулого року. Реліз гри відбувся 17-го липня 2020 року ексклюзивно для консолі PlayStation 4. В Україні стандартне видання стоїть 1999 грн, делюкс-видання – 2199 грн.

Ghost of Tsushima трейлер

Паралельно у виробництві знаходиться екранізація іншого популярного ексклюзиву консолей PlayStation – The Last of Us. Ця драма про дружбу напівсивого контрабандиста Джоела і дівчини-підлітка Еллі.

Місяць тому стало відомо, що режисером пілотної серії став російський режисер Кантемір Балагов, який відомий за фільмами "Тіснота" і "Дилда". Сценаристом серіалу виступає Крейг Мейзін, відомий за серіалом "Чорнобиль".