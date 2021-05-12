Sony поділилася новими кадрами з майбутнього ексклюзиву PS5 – Ratchet & Clank: Крізь світи

Ratchet & Clank: Крізь світи - геймплей / Sony

Видавництво Sony провело закриту презентацію гри Ratchet & Clank: Крізь світи, показавши геймплей і за Ретчета, і за Рівет, яка прихопила з собою Кланка для того, аби допомогти своїм товаришам.

Як пише DTF, "Rift Apart – не гра з відкритим світом, проте весь контент і всі планети в ній стрімиться як в Marvel's Spider-Man, в реальному часі. Завантаження контенту в пам'ять і його вивантаження відбувається протягом декількох фреймів".

Видання зазначає, що всі сінематікі в Rift Apart створювалися в тісній співпраці між відділами анімації і оповідання: "Це повноцінний фільм всередині гри". Готові сценарії відправляли аніматорам, які додавали додаткові деталі від себе. Команда намагалася якомога менше розповідати словами і якомога більше – візуальними прийомами. Наприклад, роботу порталів розробники пояснюють за допомогою ролика, в якому Ретчет сперечається з Кланком і випадково виявляє, що рухи його руки з кристалом відкривають розрив в реальності.

Як і в Returnal, режими стрільби зброї в Ratchet & Clank тепер можна перемикати за допомогою курка. Втім, Insomniac підійшла до питання більш комплексно. Наприклад, у двоствольному дробовику часткове натискання тригера випускає один заряд, а повне – другий, а пістолет в першому режимі стріляє більш точно, а в другому – замість зниженої стабільності підвищується скорострільність. Енергетична гармата по частковому натисненню заряджається, а після тактильного сигналу гравець може зробити постріл, продавивши курок до кінця.

Ratchet & Clank: Rift Apart – нова частина знаменитої серії пригодницьких екшенів про Ретчета і Кланка від студії Insomniac Games (творці Marvel's Spider-Man і Marvel's Spider-Man: Miles Morales), що стала у 2019 році частиною Sony.

Розробники з Insomniac Games називає гру новою "міжгалактичною пригодою". Сюжетна лінія не пов'язана з подіями попередніх частин, що робить даний проєкт ідеальним для знайомства з серією. Однак, фанати франшизи безсумнівно знайдуть зв'язок з попередніми іграми. Ну і виглядає все це, звичайно, напрочуд гарно – радимо дивитися в 4K

Геймплей Ratchet & Clank: Rift Apart

Реліз видовищного бойовика від творців Spider-Man відбудеться 11 червня тільки на PlayStation 5. Вартість стандартного видання Ratchet & Clank: Rift Apart в PlayStation Store становить 2299 грн, а видання Deluxe – 2599 грн.