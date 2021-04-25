Sony поділилася новими кадрами з майбутнього ексклюзиву PS5 – Returnal

Опубліковано нові скріншоти Returnal / Sony

Видавець Sony і розробник Housemarque поділилися новими скріншоти з динамічного roguelike-шутера від третьої особи Returnal. Вони демонструють нового противника, а також пару локацій.

Проєкт буде працювати на PS5 в 60 fps з трасуванням променів для світла і динамічним дозволом 4K. З інших технічних ноу-хау – повна симуляція рідин і анімації ворогів і оточення на основі частинок.

Історія Returnal стартує з того, що головна героїня опиняється на незнайомій і дуже дивній планеті під назвою Атропос, знаходить на ній чийсь труп (судячи з усього, власний – як би дивно це не звучало), бореться там з агресивною фауною і навіть натикається на свій будинок – але це, схоже, лише галюцинація. Словом, гравців чекають не тільки динамічні перестрілки, а й якісь хитрі сюжетні хитросплетіння.

Що ж до геймплея, то геймерів чекає roguelike-екшен від третьої особи з елементами bullethell, де їм доведеться ухилятися від безлічі летючих снарядів. Така динамічна концепція вступить в симбіоз з процедурною генерацією рівнів і механікою смерті, яка призводить не до кінця гри, а лише запускає новий виток розвитку подій. Загалом, концепт вельми і вельми цікавий.

Реліз фантастичної гри про героїню на повній небезпек планеті відбудеться вже наступного тижня, 30 квітня. Вартість стандартного видання в PlayStation Store становить 2299 грн, а видання Deluxe – 2599 грн.

А тим часом в магазині PlayStation проходить один з найбільших розпродажів року. З хорошою знижкою можна купити, наприклад, ремейк Resident Evil 3, Call Of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal та інші відомі хіти.

Акція завершиться 29 квітня о 02:00 за Києвом.