Ratchet & Clank: Крізь світи – багато геймплея і свіжі подробиці

Ratchet & Clank: Rift Apart - 16 хвилин геймплея / Sony

Видавець Sony Interactive Entertainment і студія-розробник Insomniac Games опублікували новий геймплейний трейлер свого майбутнього ексклюзиву – Ratchet & Clank: Rift Apart. Гра вийде 11 червня тільки на PlayStation 5.

Ролик було презентовано в рамках трансляції State of Play. Розробники показали проходження за Ретчета і Рівет, яка прихопила з собою Кланка для того, аби допомогти своїм товаришам.

Завдяки SSD посеред битви герої зможуть швидко переміщатися між локаціями і цілими рівнями – і це будуть не спеціально підготовлені невеликі ділянки, а саме повноцінні рівні. Також в серії дебютує фоторежим, а Ретчет навчиться бігати по стінах і "дешитися" – це ж вміє і Рівет.

Що ще з'явиться

Напіввідкриті локації;

Просторові головоломки Кланка;

Випробування на павуку-дроні;

Польоти на ящірках;

Пошук золотих болтів;

Великий набір налаштувань доступності;

Кишенькові вимірювання – невеликі унікальні рівні;

Збір екіпіровки з різними бонусами.

Insomniac Games називає гру новою "міжгалактичною пригодою". Сюжетна лінія не пов'язана з подіями попередніх частин, що робить даний проєкт ідеальним для знайомства з серією. Однак, фанати франшизи безсумнівно знайдуть зв'язок з попередніми іграми. Ну і виглядає все це, звичайно, навдивовижно – радимо дивитися в 4R.

16 хвилин геймплея Ratchet & Clank: Крізь світи

Реліз видовищного бойовика від творців Spider-Man відбудеться 11 червня цього року тільки на PlayStation 5. Вартість стандартного видання Ratchet & Clank: Rift Apart в PlayStation Store становить 2299 грн, а видання Deluxe – 2599 грн.

Користувачі, які оформили попереднє замовлення, отримають оновлену карбонову броню з Ratchet & Clank: Going Commando і зброю "Пікселізатор" з Ratchet & Clank 2016 року. До складу розширеного видання увійдуть п'ять наборів броні, набір наклейок для фоторежиму, 20 кристалів раритану для поліпшення предметів, цифровий саундтрек і цифровий альбом з ілюстраціями.