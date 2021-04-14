Sony показала новий трейлер майбутнього блокбастера Returnal для PS5

Новий трейлер Returnal / Sony

Видавець Sony Interactive Entertainment і розробник Housemarque презентували новий видовищний трейлер Returnal, який присвятили моторошним істотам планети Атропос.

За словами розробників, чимала їх частина була натхненна істотами з морських глибин, оскільки це одна з найбільш чужорідних форм життя на Землі.

Планета Атропос – темне і загадкове місце, де кожне живе середовище надасть свій власний унікальний набір ворогів. Гравцям належить зіткнутися з безліччю різних супротивників, які, окрім своєї унікальної естетики, володіють унікальним геймплейним колоритом і спеціальними вміннями.

Наприклад, мікроморф харчується трупами головної героїні Селени, тому поруч з ним можна побачити останки минулої версії персонажа. При цьому наголошується, що велика частина ворогів воліє проводити атаки на відстані. А деякі навіть можуть взаємодіяти один з одним. Самими ж незвичайними представниками бестіарії в сенсі атак стануть противники-боси, від ударів яких доведеться ухилятися особливо вміло.

За сюжетом гри, жінка-космонавт потрапляє на таємничу планету під назвою Атропос, де виявляються останки стародавньої цивілізації, але просто взяти і все там вивчити не дадуть місцеві мешканці, які налаштовані вкрай вороже. Інтрига ще й в тому, що кожен раз, коли героїня вмирає, планета практично повністю змінюється.

Загалом, концепт вельми і вельми цікавий, чекаємо релізу – він, до речі, відбудеться вже в цьому місяці, 30 квітня, тільки на PlayStation 5.

Трейлер Returnal

А тим часом в магазині PlayStation стартувала друга хвиля весняного розпродажу, в рамках якої з'явилися досить вигідні пропозиції.

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