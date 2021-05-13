Компанія Sony анонсувала нові кольори для контролера DualSense

Кадр з Ratchet & Clank: Крізь світи / Sony

Компанія Sony анонсувала нові кольори для свого контролера DualSense – "Чорна північ" і "Космічний червоний".

За словами команди розробників, перше забарвлення включає два різних відтінки чорного зі світло-сірими елементами, що символізують те, "як ми бачимо космос крізь нічне небо". А на другий варіант розробників надихнули яскраві відтінки червоного, "які зустрічаються на багатьох фотографіях космосу".

У Sony заявили, що нові забарвлення будуть доступні в обраних роздрібних магазинах по всьому світу з наступного місяця. Сатосі Аоягі з команди дизайнерів PlayStation підкреслив, що DualSense в нових кольорах володіють ніжним синім відтінком, а кольори кнопок контролера та інші елементи були адаптовані до нових кольорів.

"Сподіваємося, що нові забарвлення викличуть радість і захоплення у наших шанувальників", – додав Аоягі.

А тим часом дефіцит консолей PS5 з великою часткою ймовірності збережеться і у 2022. У Sony запевняють, що вони банально не поспіють за попитом, який навряд чи спаде, враховуючи "її частку ринку і репутацію".

Якщо у вас немає PlayStation 5, але ви розраховували її купити, то варіант тільки один: чекати появи у рітейлерів і сподіватися на удачу, щоб обійти інших охочих. Офіційні магазини розпродають консолі за лічені хвилини, а у вільному продажу приставки є тільки у невеликих компаній-перекупників за завищеною ціною.