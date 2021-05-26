Sony розповіла, які ігри отримають передплатники PS Plus в червні

Безкоштовні ігри PS Plus в червні / Sony

Ігровий підрозділ Sony назвав червневу добірку ігор для передплатників сервісу PS Plus, куди увійшли три тайтла – одна для PS5 і дві для PS4. Всі три гри будуть доступні передплатникам PS + з 1 червня.

Як і в попередніх місяцях, оновлення містить одну велику гру та два бюджетних представників. У травні, нагадаємо, передплатникам PS Plus безплатно роздавали Stranded Deep, Wreckfest: Drive Hard, Die Last і Battlefield V.

Отже, з 1 червня Передплатники PS Plus отримають:

Operation: Tango (PS5) – асиметричний шпигунський кооперативний трилер, в якому ви разом з другом будете виконувати небезпечні завдання по всьому світу через мережу, а дія розгортається в високотехнологічному найближчому майбутньому.

– асиметричний шпигунський кооперативний трилер, в якому ви разом з другом будете виконувати небезпечні завдання по всьому світу через мережу, а дія розгортається в високотехнологічному найближчому майбутньому. Star Wars: Squadrons (PS4) – багатокористувацький проєкт у всесвіті "Зоряних воєн", присвячений битвам в космосі між пілотами опору і імперії.

– багатокористувацький проєкт у всесвіті "Зоряних воєн", присвячений битвам в космосі між пілотами опору і імперії. Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4) – оновлена версія легендарного бойовика Sega з запеклими поєдинками, розроблена студією Ryu Ga Gotoku Studio, яка подарувала світу серії Yakuza і Judgement.

Паралельно в сервісі PS Store проходить щедрий розпродаж з першими ексклюзивами для PS5. Наприклад, з невеликою знижкою доступні Demon's Souls, "Людина-павук: Майлз Моралес", а також геймпад DualSense.

Також в магазині PlayStation, як і раніше, актуальні пропозиції іншого знижкового івенту, присвяченого ретро-іграм та ремастерам – він завершиться 3 червня. А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в EGS, де можна задешево затаритися найрізноманітнішими іграми.