Sony спільно з HBO зніме серіал за мотивами культової гри Bloodborne

HBO розробляє кіноадаптацію Bloodborne / Sony

Як стверджує ресурс That Hashtag Show, компанія Sony спільно з HBO запустили у виробництво серіал за мотивами популярної гри Bloodborne. На одному шоу The Last of Us співпраця компаній не закінчиться.

У серіалі обіцяють зробити великий акцент на лорі і атмосфері франшизи, а також на динамічних красивих боях. Для цього HBO шукають акторів з серйозною фізичною підготовкою.

Автор публікації також розповів, що це буде ігровий серіал на вісім серій, структура сюжету у яких буде будуватися за принципом тієї, що була у фільмах "Суддя Дредд 3D" (2012) з Карлом Урбаном у головній ролі і індонезійського "Рейду" (2011) – коли протагоніст опиняється в замкнутій локації (в обох фільмах це була висотна будівля) в якій немає шляху назад, тільки вперед через ворогів, щоб до фіналу дійти до битви з антагоністом.

Коли саме екранізація Bloodborne побачить світ – поки неясно. Зараз творці переробляють деякі елементи сценарію, які не сподобалися Sony.

Нагадаємо, що реліз оригінальної гри відбувся у 2015 році ексклюзивно для ігрової приставки PlayStation 4. Проєкт FromSoftware отримав визнання критиків, причому похвали були створені на ігровому процесі, особливо за високий рівень складності, Звуковий дизайн, лавкрафтівські теми і пов'язаний дизайн світу. З часом були випущені деякі пов'язані носії та адаптації, включаючи серію карткової гри та коміксів

Трейлер Bloodborne

На цю мить творці Bloodborne спільно з письменником Джорджем Р. Р. Мартіном працюють над амбітною грою Elden Ring, яка заснована на скандинавській міфології. Масштабний проєкт в цей час ще не дістався до фінальної стадії розробки, тому раніше наступного року його чекати точно не варто.

Згідно з недавнім витоком, показ дебютного трейлера відбудеться в ході презентації Bandai Namco на виставці E3, яка пройде 14 червня.