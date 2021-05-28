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Sony вперше показала геймплей Horizon Zero Dawn 2 – ексклюзиву PS4 і PS5

28 травня 2021, 12:26

Точну дату виходу, щоправда, так і не назвали.

Horizon: Forbidden West
Кадр з Horizon: Forbidden West / Sony

Ігровий підрозділ Sony провів онлайн-захід State of Play, в рамках якого вперше показали ігровий процес Horizon Forbidden West – сиквела Horizon Zero Dawn. Геймплей був записаний з PlayStation 5.

Загалом, розробники розвинули ідеї першої частини, додавши масштабні підводні локації, а також нові види роботів, що нагадують мумака з "Володаря перснів".

Деталізація світу стала на порядок вище (гра виглядає просто фантастично), а самі локації стали куди більш вертикальними. Серед геймплейних нововведень варто відзначити "лазерний" планер, прямо як в Breath of the Wild, гак-кішка, метальний спис і інші. Також на місці можливість хакать роботів і елементи паркуру.

Horizon Forbidden West виходить в цьому році, але точної дати релізу в Sony не повідомили. Гра вийде не тільки на PS5, але і на "старенькій" PS4. Як вона буде виглядати на останній, поки невідомо. Так чи інакше, після всього побаченого, стає зрозуміло, що Horizon Forbidden West – головний реліз Sony на цей рік.

Геймплей Horizon Forbidden West

Перша частина вийшла на PS4 у 2017 році і в підсумку стала одним з найпопулярніших ексклюзивів за весь життєвий цикл консолі. Технічно гра вийшла настільки красивою, що движок студії позичив Хідео Кодзіма для створення Death Stranding. У 2020 році гру портували на ПК.

Sony Horizon Zero Dawn PlayStation 4 Playstation 5
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