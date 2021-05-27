УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Sony випустить на ПК один зі своїх головних ексклюзивів

27 травня 2021, 12:28

Крім того, компанія посилить свою присутність на iOS і Android і займеться перенесенням найбільших ігрових серій на мобільні пристрої.

Кадр Uncharted 4
Uncharted 4 вийде на ПК / Naughty Dog

Вчора ввечері Sony провела зустріч з інвесторами, а також опублікувала окрему презентацію щодо сегмента ігор і сервісів. З презентації можна помітити, що компанія продовжить випускати свої ігри для ПК, а наступною на черзі стане Uncharted 4: A Thief’s End.

На слайді не вказана навіть приблизна дата релізу, але не виключено, що вихід гри на комп'ютерах можуть прилучити до прем'єри екранізації Uncharted з Марком Уолбергом і Томом Холландом в головних ролях. Вона запланована на лютий 2022 року.

Перенесення ексклюзивів PlayStation – це частина стратегії Sony щодо популяризації своїх ігор у Китаї, Індії та Росії, де ПК набагато більш поширені, ніж консолі. Нагадаємо, що раніше на Windows з'явилися і інші великі тайтли, зіграти в які раніше можна було тільки на PlayStation. Серед них Days Gone, Horizon Zero Dawn і Detroit: Become Human. Припускаємо, що таким чином Sony планують, зокрема рекламувати сиквели за деякими ключовими франшизами.

false

Крім того, Sony планує посилити свою присутність на iOS і Android. На внутрішніх зборах глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан підтвердив плани компанії по перенесенню найбільших ігрових серій на мобільні пристрої. За задумом, такий крок дозволить залучити нову аудиторію, яка раніше ніколи не мала справу з консолями PlayStation.

Реліз Uncharted 4: A Thief's End відбувся 10 травня 2016 року на PlayStation 4. Середня оцінка гри на агрегаторі рецензій Metacritic становить 93 бали зі 100 від преси і 8,7 з 10 від користувачів. Фінальна пригода Нейтана Дрейка чудово поставила крапку в його історії, гідно попрощавшись з безжурним мисливцем за скарбами.

Грандіозна режисура, приправлена відмінним саундтреком і улюбленими персонажами в низці найкрасивіших локацій з усього світу, а постійно змінюючись геймплейні механіки не давали занудьгувати ні на секунду, але головне: проєкт зробив серію куди доросліше, подарувавши нам одну з найкращих ігор, які коли-небудь з'являлися на світ.

Трейлер Uncharted 4: A Thief's End

Раніше Sony запустила великий розпродаж ігор "Час грати", який поширюється як на PS Store, так і на роздрібні магазини. Акція налічує понад 500 товарів, включаючи релізи поточного року, гучні ексклюзиви і просто хіти.

В рамках акції можна, зокрема купити ігри та аксесуари для PlayStation 5. Наприклад, з невеликою знижкою доступні Demon's Souls, "Людина-павук: Майлз Моралес", а також геймпад DualSense.

Sony Android Uncharted IOS
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
У моду на літо 2021 входять божевільні й надзвичайно зручні жіночі сандалі рибалкиУ моду на літо 2021 входять божевільні й надзвичайно зручні жіночі сандалі рибалки Перші ознаки вагітності – на що звертати увагуПерші ознаки вагітності – на що звертати увагу "Пипочки видно": Глюкоза показала збуджені груди під прозорою нічною сорочкою"Пипочки видно": Глюкоза показала збуджені груди під прозорою нічною сорочкою Гола Alyona Alyona прикрила груди і розповіла про сексГола Alyona Alyona прикрила груди і розповіла про секс Діма Комаров розкрив справжню вартість поїздок з нового тревел шоу і дав порадуДіма Комаров розкрив справжню вартість поїздок з нового тревел шоу і дав пораду

Останні новини

11:18
"Немає ефективних засобів боротьби": Голубовська розповіла про нову страшну епідемію
11:17
У Сочі заарештували віслюка, коня і зебру: жадібні "тварини" вимагали гроші у туристів
10:59
Гороскоп на завтра 29 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: три перемоги та "витік" великої суми Відео
10:48
Діма Комаров повіз дружину в українські Мальдіви в новому випуску шоу Мандруй Україною
10:46
Україна закриває своє небо для літаків Білорусі Відео
Реклама
10:21
Анна Богдан вперше розповіла про розлучення та наслідки від нього
10:21
Байден відмовився від санкцій проти СП-2: експерт розкрив таємний умисел США Відео
10:07
Заступник голови Митної служби Черкаський розповів, що потрібно для повного викорінення контрабанди
10:04
"Неприємно буде не лише Порошенку": Чаус розкрив подробиці щодо викриттів Відео
09:43
Розвідка США заявила про нові дані про походження COVID-19 Відео
09:01
"Зеленський пішов в астрал": експерт пояснив, чому Україна не може рвонути вперед Відео
08:26
Гороскоп на 28 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: різкі проблеми зі здоров'ям та купа радощів Відео
08:21
Коронавірус 28 травня: хвороба "скосила" півтори тисячі українців, їх госпіталізували Відео
08:21
Тимошенко намагається посадити владу на шпагат Погляд
08:12
"Хотіла плюнути вам в обличчя": білоруська журналістка посварилася з нардепом Шевченком через його "промови Геббельса" Відео
08:03
Жінка, яка п'яною "в драбадан" збила школяра, виявилася алкоголічкою й вже вийшла на волю
07:24
Чому у Лукашенка ховають Протасевича: батьки журналіста назвали причини Відео
06:48
Знову обдурили: чому постачальники газу вирішили не знижувати річний тариф Погляд
06:40
Київ накриють грози з градом: синоптик оголосив штормове попередження Відео
06:30
Трійця і День Конституції України: як ми відпочиваємо в червні 2021 Відео
Реклама
06:01
Дочка Тіни Канделакі без білизни безсоромно покрасувалася в напівпрозорому вбранні
05:05
Церковний календар свят у травні 2021: дати Вознесіння і Трійці Відео
04:29
Політика і бізнес: експерт розповів, як Порошенко допоміг Медведчуку стати олігархом Відео
04:09
У магазинах України продають небезпечне вершкове масло: як розпізнати фальсифікат Відео
01:37
"Ахіллесова п'ята Зеленського": дипломат розкрив хитрий план нової атаки Кремля Відео
01:26
Новий напад російської "шизи": експерт оцінив, чи загрожують Україні ракетні удари РФ
01:11
"Неймовірна": Настя Каменських у корсеті зачарувала сексуальним тілом
00:07
Як правильно зберігати гроші в гаманці: цікаві прикмети Відео
27 травня, четвер
23:43
Лікар розповіла, які банани найкорисніші Відео
23:25
Нові атаки Путіна Україна зустрічатиме з голою дупою – Юрій Романенко
23:22
Кулеба назвав ще одну країну, яка загрожує безпеці України Відео
22:59
Під Києвом дитині за раз вирвали 12 зубів: стоматолог розкрила наслідки Відео
22:55
Донька Путіна хоче заробити "скажені бабки" на вакцинації - соціолог
22:50
США остаточно відмовилися від Договору з відкритого неба з Росією Відео
22:33
Дуже близько ретроградний Меркурій 2021 – дати, і вибухи яких "бомб" загрожують
22:23
Синоптики попередили про аномальну погоду в червні Відео
22:00
Підсумки футбольного сезону 2020/2021: найцікавіше, що ви могли пропустити
21:58
Лікар розповіла, який неприємний стан волосся можуть викликати тренування Відео
21:33
Єрмак зробив заяву про припинення вогню на Донбасі Відео
21:33
Змішані оргазми: що це таке і як їх отримати Відео
Реклама
21:00
У Дніпрі масово підтримують українку, яка по-звірячому вбила свого чоловіка Відео
20:30
Співачка Гайтана зізналася, куди зникла з шоу-бізнесу
20:21
Оголошено великі знижки на Assassin's Creed та інші ігри Ubisoft Відео
20:15
Багато шуму, але мало конкретики: чому ЄС не зважиться на посилення санкцій проти РФ і Білорусі Погляд
20:10
"Заплатять гірку ціну": Німеччина вдарить Білорусь по хворому місцю Відео
20:02
У моду на літо 2021 повертаються незвичайні жіночі штани з "присмаком" меланхолії 70-х Фото Відео
19:58
У Мережу просочилася дата виходу очікуваного екшену Dying Light 2 Відео
19:43
Українців труять небезпечним фальсифікатом: які продукти в зоні ризику Відео
19:42
Штраф і гучне звинувачення: Нацрада завдала нового удару по "каналах Медведчука" Відео
19:40
Українці показують усьому світу, як не потрібно робити Погляд
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти