Sony випустить на ПК один зі своїх головних ексклюзивів

Uncharted 4 вийде на ПК / Naughty Dog

Вчора ввечері Sony провела зустріч з інвесторами, а також опублікувала окрему презентацію щодо сегмента ігор і сервісів. З презентації можна помітити, що компанія продовжить випускати свої ігри для ПК, а наступною на черзі стане Uncharted 4: A Thief’s End.

На слайді не вказана навіть приблизна дата релізу, але не виключено, що вихід гри на комп'ютерах можуть прилучити до прем'єри екранізації Uncharted з Марком Уолбергом і Томом Холландом в головних ролях. Вона запланована на лютий 2022 року.

Перенесення ексклюзивів PlayStation – це частина стратегії Sony щодо популяризації своїх ігор у Китаї, Індії та Росії, де ПК набагато більш поширені, ніж консолі. Нагадаємо, що раніше на Windows з'явилися і інші великі тайтли, зіграти в які раніше можна було тільки на PlayStation. Серед них Days Gone, Horizon Zero Dawn і Detroit: Become Human. Припускаємо, що таким чином Sony планують, зокрема рекламувати сиквели за деякими ключовими франшизами.

Крім того, Sony планує посилити свою присутність на iOS і Android. На внутрішніх зборах глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан підтвердив плани компанії по перенесенню найбільших ігрових серій на мобільні пристрої. За задумом, такий крок дозволить залучити нову аудиторію, яка раніше ніколи не мала справу з консолями PlayStation.

Реліз Uncharted 4: A Thief's End відбувся 10 травня 2016 року на PlayStation 4. Середня оцінка гри на агрегаторі рецензій Metacritic становить 93 бали зі 100 від преси і 8,7 з 10 від користувачів. Фінальна пригода Нейтана Дрейка чудово поставила крапку в його історії, гідно попрощавшись з безжурним мисливцем за скарбами.

Грандіозна режисура, приправлена відмінним саундтреком і улюбленими персонажами в низці найкрасивіших локацій з усього світу, а постійно змінюючись геймплейні механіки не давали занудьгувати ні на секунду, але головне: проєкт зробив серію куди доросліше, подарувавши нам одну з найкращих ігор, які коли-небудь з'являлися на світ.

Трейлер Uncharted 4: A Thief's End

Раніше Sony запустила великий розпродаж ігор "Час грати", який поширюється як на PS Store, так і на роздрібні магазини. Акція налічує понад 500 товарів, включаючи релізи поточного року, гучні ексклюзиви і просто хіти.

В рамках акції можна, зокрема купити ігри та аксесуари для PlayStation 5. Наприклад, з невеликою знижкою доступні Demon's Souls, "Людина-павук: Майлз Моралес", а також геймпад DualSense.