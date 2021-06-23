Створено супернезалежний пошуковий сервіс, що не стежить за користувачами

Браузер Brave обзавівся конфіденційним пошукачем / News Block

Компанія Brave Software, що займається випуском однойменного браузера (детальніше читайте тут), запустила відкритий бета-тест пошукової системи Brave Search з прицілом на конфіденційність користувачів.

Brave Search не відстежує користувачів для поліпшення результатів пошуку і позиціює себе як альтернативу Google. Доступ до пошукової системи можна отримати за адресою brave.com/search або через програми Brave для ПК, Android і iOS.

За словами генерального директора і співзасновника Brave Брендана Ейха, їх пошуковик пропонує новий спосіб отримання релевантних результатів за допомогою індексу, підтримуваного спільнотою, разом з тим гарантуючи конфіденційність – "... Brave Search сьогодні заповнює порожнечу на ринку, оскільки мільйони людей втратили довіру до економіки стеження і активно шукають рішення, що дозволяють контролювати свої дані", – запевняє розробник.

Головна сторінка / Brave Search

На цей момент Brave Search покладається на сторонніх постачальників інформації в ряді випадків: наприклад, при пошуку зображень результати виходять з видачі Microsoft Bing, щоб гарантувати адекватну релевантність. Розробники позиціюють свій пошуковик як альтернативу Google і DuckDuckGo, пропонуючи те, що, за їхніми словами, не може запропонувати жоден інший конкурент.

Поки йде тестування в бета-режимі, реклами в пошуковику не буде. Надалі Brave Search буде пропонувати платну версію без реклами і безплатну з відображенням оголошень, які не будуть відстежувати контекст користувача.

Пошук / Brave Search

З моменту анонсу в березні попередню версію Brave Search випробувало більш ніж 100 тисяч користувачів. За останній час пошукова система обслужила понад 32 млн активних користувачів.

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