Spotify нарешті запустили в Україні на PS4 і PS5

Spotify почав працювати на консолях PlayStation в Україні / Sony

Популярний музичний сервіс Spotify після офіційного запуску в Україні з невідомих причин був недоступний на консолях PlayStation, проте нещодавно це допущення нарешті було виправлено.

Тепер додаток без проблем працює в Україні, Росії, Хорватії, Словенії та Ізраїлі. Оновлення доступне як у безплатній версії, так і за передплатою Spotify Premium.

Інтеграція з Spotify Connect дозволяє управляти відтворенням зі смартфона або планшета, а доступ до каталогу можна активувати в один клік. Користувачі PS5 також можуть скористатися кнопкою Spotify на спеціальному пульті управління мультимедіа функціями консолі і використовувати приставку як окремий аудіохаб, аби управляти музикою у всьому будинку.

Крім того, в Spotify для PlayStation з'явився спеціальний розділ "для геймерів", в якому можна знайти саундтреки з фільмів та ігор, рекомендовані треки і плейлисти від ігрового товариства.

Як налаштувати Spotify на PlayStation:

Для початку необхідно завантажити додаток на ігровий пристрій. Далі інтеграцію можна налаштувати будь-яким з трьох способів:

Встановити з'єднання з консоллю через Spotify Connect. Для цього обидва пристрої повинні бути підключені до однієї мережі Wi-Fi

Введіть адресу електронної пошти та пароль Spotify

Використовувати опцію "Вхід за допомогою PIN-коду"

Нагадаємо, що кількома тижнями раніше Spotify отримала довгоочікувану підтримку української мови – тепер українським користувачам за замовчуванням пропонують локалізовану "солов'їну" версію програми.

Щоб "українізувати" свій Spotify, необхідно оновити його через Play Маркет або App Store.